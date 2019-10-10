Пересмотрен механизм глобального потепления

Ранее предполагалось, что только около четверти диоксида углерода, выпускаемого людьми в атмосферу, попадает в океаны. Исследователи оценили количество газа, который выделяется и поглощается поверхностью моря. При этом учитывались спутниковые данные о солености, скорости приземного ветра и температуры верхних слоев океана, пишет Lenta.

Оказалось, что ежегодно три миллиарда тонн углекислого газа изымается из атмосферы, что составляет около трети выбросов из-за сжигания ископаемого топлива. По словам ученых, хотя это может рассматриваться как благоприятный процесс, на самом деле он вызывает подкисление океана, которое, в свою очередь, провоцирует вымирание морских организмов.