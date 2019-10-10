Чт, 10.10.2019
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  • Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Эдинбург за 37 евро!

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Эдинбург за 37 евро!

Эдинбург.

ФОТО: Vichaya Kiatying-Angsulee/PantherMedia / Scanpix

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Верону начиная со 141 евро

Туда-обратно из Таллинна в Эмираты начиная с 284 евро

Туда-обратно из Таллинна во Флориду начиная с 361 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Лиссабон начиная со 122 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Индонезию начиная с 484 евро

Туда-обратно из Таллинна в Эдинбург начиная с 37 евро

Туда-обратно из Риги в Татры начиная с 49 евро

Туда-обратно из Таллинна на остов Кос начиная со 171 евро

Туда-обратно из Таллинна в Краби начиная с 529 евро

Туда-обратно из Таллинна на Барбадос начиная с 548 евро

Туда-обратно из Таллинна на остров Реюньон начиная с 595 евро

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