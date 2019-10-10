Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Эдинбург за 37 евро!

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Верону начиная со 141 евро
Туда-обратно из Таллинна в Эмираты начиная с 284 евро
Туда-обратно из Таллинна во Флориду начиная с 361 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Лиссабон начиная со 122 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Индонезию начиная с 484 евро
Туда-обратно из Таллинна в Эдинбург начиная с 37 евро
Туда-обратно из Риги в Татры начиная с 49 евро
Туда-обратно из Таллинна на остов Кос начиная со 171 евро
Туда-обратно из Таллинна в Краби начиная с 529 евро
Туда-обратно из Таллинна на Барбадос начиная с 548 евро
Туда-обратно из Таллинна на остров Реюньон начиная с 595 евро