В рамках проекта "Невидимое в тюрьме" Русский TVNET рассказывает о жизни в тюрьме и о ее обитателях. Наказание - это не месть, а последняя возможность для преступника вернуться в общество. Цель проекта - понять, можно ли предотвратить рецидив среди осужденных за особо тяжкие преступления. Разговоры с самими заключенными, интервью с психиатрами и специалистами помогут понять психологию заключенных и их мотивацию совершения преступных деяний. Сегодня мы расскажем историю Виталия Костецкого, который приговорен к пожизненному лишению свободы за серийные убийства с особой жестокостью и изнасилования. О том, почему мы начали этот проект, можно прочитать здесь.

Виталий Костецкий. Досье Серийный убийца и насильник с маниакальными и садистскими наклонностями.

Родился в 1963 году.

В 1984 году приговорен к смертной казни за изнасилование и убийство двух женщин.

В 1989 году освободился из заключения, полтора года провел на свободе. Снова заключен, приговорен к 15 годам лишения свободы. Освобожден в 2001 году, через несколько месяцев снова лишен свободы.

Приговорен к пожизненному лишению свободы.

Видео: осужденный пожизненно Виталий Костецкий

Полную расшифровку интервью можно прочитать здесь.

Первая серия убийств

В 1984 году Костецкий вместе с сообщниками в лесном массиве изнасиловал и с особым садизмом убил молодую женщину. Был пойман по горячим следам.

Сам пожизненно осужденный во время интервью о дне, за события которого его осудили в первый раз, рассказывает так: "Я в тот день ходил по району, веселился с ребятами, у нас там бочка пива приезжала. Потом коротнуло, надо было взять бутылку водки. Ну я ходил там, искал, у кого денег одолжить. И к этой девчонке домой заходил. Думал, у нее, может, что-то есть. Но ее не было дома, мать сказала, что ее нет дома. Мне еще дали по голове в тот вечер малолетки, конфликт был. Разбили лицо, но и поздно ночью я пришел домой избитый.

А потом мать убитой что-то начала вспоминать, что да, я же заходил. Алиби у меня не было. А другая знакомая указала на меня, что она якобы видела, как я с убитой ехал на троллейбусе".

Евгений Шабанов, который в 80-х годах ХХ века работал начальником отделения уголовного розыска в одном из рижских РОВД, был именно тем человеком, которого в 1984 году вызвали на место убийства в лесу.

"Его задержали в первый день. Вышли на него очень просто - участковый при квартирном обходе спрашивал, не было ли чего необычного.

И одна женщина, теща его, сказала, что зять пришел поздно ночью, плакал, застирывал рубашку, вода была розовая, на рубашке была оторвана пуговица. Эта же голубенькая пуговица была найдена около трупа.

А когда его вытащили, он стал придумывать версии. Рядом с трупом стояла трехлитровая бутылка пива, а там были отпечатки пальцев Костецкого, и он начал придумывать, как быть дальше.

Моему оперативнику он сказал, что видел ее последним, и назвал тот день, когда она пропала. И потом он рассказал, что они пошли в лес, что там у них был секс по согласию. Обнаружил, что пуговица могла остаться там, поэтому придумал версию, что в порыве страсти убитая ему пуговицу оторвала. А потом он якобы вспомнил, что ему по каким-то срочным делам надо обратно. Поцеловал девушку и убежал. Якобы отошел он далеко и крик страшный услышал. Побежал обратно, а девушка лежит, в глазах ужас, кровь течет.

Он это все рассказывал сам. Многие считают, что на убийц очень сильно наседают, но, я считаю, это неправильно, мы наоборот старались с ним очень аккуратно, здесь было нельзя ни дожать, ни пережать. Понимаете, мы нашли человека, который видел ее последним. Всегда ищут человека, который последним видел жертву перед смертью. Свою версию он пытался подогнать под то, что обнаружилось на месте происшествия. Было понятно, что эта его версия ничего общего с реальностью не имеет".

На месте преступления Шабанов заметил сходство с нераскрытым преступлением, совершенным год назад.

Суд приговорил Костецкого к смертной казни.

Во время интервью Костецкий часто противоречил сам себе, неоднократно заявляя, что не виновен в преступлениях. Доцент кафедры психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета Страдиня Артурс Утинанс объясняет, что воспоминания человека могут меняться: "Чем больше он сам себя пытается в чем-то убедить, очень старательно рассказывая неправдивую версию другим людям, тем больше он сам может поверить в это, так что со временем его воспоминания видоизменятся".

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Вторая серия убийств

Благодаря жалобам, апелляциям и обращениям, которые дошли до Москвы, Костецкому удалось добиться того, что дело переквалифицировали в убийство по неосторожности, а один эпизод из дела и вовсе убрали. В 1989 году судебная инстанция в Москве освободила его из заключения.

После освобождения в 1989 году Костецкий продолжил убивать.

На свободе он пробыл полтора года, пока прокуратуре не удалось обжаловать принятое Москвой решение. Костецкого приговорили к лишению свободы на 15 лет, принимая во внимание ранее проведенный за решеткой срок. В очередной раз из тюрьмы он вышел в 2001 году.

За два месяца он совершил еще несколько преступлений. Последние нападения ему не удалось довести до конца — одной женщине помогли проходившие мимо подростки, другой удалось убежать. После этого был создан фоторобот Костецкого и преступника задержали. В ходе следствия он также признался в преступлениях, совершенных в 1989 году.

У преступлений Костецкого был узнаваемый почерк — его жертвами становились женщины в отдаленных,тихих местах или одинокие женщины, с которыми он знакомился, рассказывая, что ищет домработницу. Нападение начиналось с того, что он душил жертву. Почти всех убитых жертв он оставлял голыми, часто с орудием убийства — бюстгальтером — на шее.

Так, например, установлено, что Костецкий пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку в одном из рижских общежитий. Её спасло то, что в комнату вошла ее подруга, и насильник убежал.

Сам пожизненно осужденный об этом в ходе интервью рассказывает следующее: "Ходил по коридору общежитий, думал под каким предлогом зайти в комнату. Тут мне мысль стреляет — давай-ка я скажу, что это проверка комнаты. Мол, что у них там посторонние присутствуют, это ведь общежитие. Что я - комендант, и я узнал, что у них мальчики в комнате. Якобы не положено, сейчас проверим. Ну и в этот момент, когда она зашла в кухню, я ее схватил и толкнул на кровать.

Чтобы она не кричала, - мы же в общежитии - я беру какую-то тряпку, мне попалась какая-то блузка, на шею, и завязываю. Чтобы она усыпилась, ну уснула, наркоз".

Психиатр Артурс Утинанс комментирует это следующим образом: "На этом примере можно анализировать, как меняется содержание показаний и как придумываются новые детали. Например, сначала он говорит, что он был пьяный, и что он не помнит - что-то тянул, что-то толкал и так далее. Потом, когда задается вопрос, не боялся ли он человека во время удушения убить, то оказывается, что он контролировал ситуацию - он придушил, но твердо знал, что не убил. И понятно, что это взаимоисключающие предложения - или ты ничего не контролировал, или ты контролировал".

Несмотря на то, что признаки всех нападений указывали на сексуальные мотивы, показания выживших и осмотр убитых жертв указали то, что у Костецкого было половое бессилие. По крайней мере в одном случае также было констатировано осквернение трупа. Сам Костецкий в ходе интервью свою причастность к изнасилованием и убийствам отрицает.

"Почти все находящиеся на зоне будут говорить, что они все там сидят ни за что, что их подставили... Из сотни, возможно, несколько человек скажут, что они сидят за дело. Но было следствие, было достаточно материалов. Сидит человек, который получил 15 лет за убийство двух женщин, потом получил пожизненное за убийства, и он сейчас рассказывает, что он пьяный, ничего не помнит, кого-то там ограбил", - комментирует Евгений Шабанов.

В 2001 году Виталия Костецкого за три убийства, шесть попыток убийства и две кражи приговорили к пожизненному лишению свободы.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

О жизни вне тюрьмы

Отвечая на вопрос, что Костецкий сам мог бы о себе рассказать, приговоренный к пожизненному лишению свободы больше говорит о Боге, чем о себе.

"Я вот себя просто не хочу вспоминать старого, того, который был. Я сейчас больше думаю о том, что будет, понимаете. И стараюсь в меру возможностей разобраться в себе, не делать тех ошибок, которые делал раньше. Потому что, начнем с того, о чем люди думают. Вот спросите человека, откуда у него мысль эта или та пришла, он не скажет, он будет затрудняться. Ну, если так подумать, мы даже не знаем, откуда к нам мысли приходят. Библия говорит: "Мысли могут приходить из разных источников". Есть конкретные бесы, темные силы, которые человеку могут внушить определенные вещи. Я сейчас это реально знаю и верю, что так может быть. Есть мысли, которые от испорченности ума, от его природы какой-то там специфической, а есть мысли от бога".

О детстве Костецкий говорит мало, лишь упоминая, что детство было счастливым. Осужденный родился в Казахстане, откуда семья переехала в Латвию, когда ему было семь лет. У Костецкого есть брат на полтора года его младше.

"Нормальные семидесятые годы. Родители делали все, чтобы было все самое необходимое. Не скажу, что мы богато жили, но, во всяком случае, на одежду и питание хватало тех заработков", - рассказывает он.

В свою очередь психотерапевт Артурс Утинс считает, что у Костецкого в детстве все же были достаточно серьезные проблемы, просто осужденный пожизненно их не вербализовал.

"Это очень зависит от социальной среды - как человеку помогают развивать навыки - родители, школа, друзья, братья, сестры - как в жизни быть успешным. Понятно, что его никто этим навыкам не научил.

Если человек занимается хладнокровными убийствами на сексуальной почве, очевидно, он ничего умнее не придумал, каким еще образом в своей жизни получить удовольствие.

Психотерапевт объясняет: когда у человека выделяется гормон дофамин, он чувствует наслаждение. Если при какой-то деятельности он выделяется повышенно, у нас это действие может укрепиться как способ, которым можно достичь удовольствия.

"В принципе, на то, какие методы человек выбирает для получения удовольствия, влияют генетические факторы, воспитание, факторы среды. Если развитие из-за каких-то причин происходит неудачно, травматично, в мозге человека могут развиться любые ассоциативные связи. Наслаждение может быть направлено и к детям, и к трупам, и к неодушевленным предметам, и к животным.

Есть такие элементы как чувство садистского преимущества над жертвой, контроль жертвы, ощущение власти, эйфория, человек чувствует себя в роли бога, когда он решает, жить или умереть другому. Можно сказать, что все люди бегут от комплекса неполноценности, чувства ненужности и пытаются получить это чувство всемогущества, значимости", - комментирует эксперт.

Во время совершения первого преступления Костецкий был женат. Жена много раз навещала его в заключении. По его словам, во время первого и второго сроков у жены от него родились дети. Этот факт Костецкий приводит как доказательство того, что никого не насиловал, поскольку в этом у него не было необходимости.

Уверяет, что жена не верила в его причастность к совершенным преступлениям и они друг друга очень любили.

Примечательно, что во время обыска квартиры было найдено кольцо с гравировкой, которое принадлежало одной из первых жертв осужденного пожизненно. Это кольцо Костецкий подарил жене.

"У него такой образ мышления - зачем тратить деньги, покупать в магазине, если можно украсть, подарить жене. Можно снять с пальца жертвы, подарить жене, и таким образом жену порадовать. Возможно, это как-то влияло на достаточно сложные и, очевидно, полные конфликтов отношения", - объясняет доцент кафедры психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета Страдиня.