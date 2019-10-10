Полтонны кокаина: арестована связанная с Эстонией наркогруппировка

Всего арестованы пять человек, среди которых граждане трех стран: Эстонии, Великобритании и Нидерландов, сообщает Postimees со ссылкой на Las Provincias. Точное количество граждан каждой страны не уточняется.

Наркотики были найдены в тайнике на судне Imagine гражданина Нидерландов.

За занимающейся контрабандой наркотиков бандой испанские власти вели слежку два года.

Расследование особенно осложняло то обстоятельство, что группировка использовала телефоны, внутренние каналы которых были защищены. Также преступники выбирали различные пути перемещений, чтобы запутывать следы.

В мае 2018 года судно Imagine отправилось из порта Валенсии и направилось в Бразилию, где сделало пять остановок, чтобы взять наркотический груз.