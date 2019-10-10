Российский биатлон в правах восстанавливать не собираются

В сентябре Всемирное антидопинговое агентство обнаружило несоответствия в предоставленных российской стороной данных. «Связано ли то, что конгресс IBU не будет рассматривать вопрос восстановления СБР, с действиями ВАДА? Нет, это вопрос реализации 12 критериев. Хочу подчеркнуть, что я очень доволен той качественной работой, которая проделана СБР и РУСАДА. Но теперь нам надо увидеть больше в плане реализации критериев, а не просто то, что было в самом начале пути», – приводит слова Далина Championat.com.