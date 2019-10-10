Estravel приобрела почти половину турфирмы Wris

Но на прошлой неделе ведомство утвердило сделку, в результате которой 49,99 процентов фирмы Wris AS перешло в собственность холдинга Estravel, компании Estravel Holding OÜ. Продающей стороной в сделке выступила холдинговая компания AKA Holding OÜ, которая принадлежит исполнительному директор Wris Айли Кягу. Стороны не обнародуют стоимость сделки купли-продажи.

«Wris является одним из старейших и известнейших туристических бюро (...). Состоявшаяся сделка стала инвестицией в предприятие, в завтрашний день которого мы верим и бизнес-культуру которого высоко ценим», - прокомментировал для BNS сделку руководитель холдинга Estravel Айво Такис.

В свою очередь член правления Wris Айли Кягу отметила, что ее предприятие хотело привлечь в свой акционерный капитал инвестора, пользующего доверием и вместе с тем являющегося профессионалом в своем деле. «Estravel является воплощением наших желаний, и по этой причине мы можем только радоваться приходу нового инвестора», - сказала Кягу.

В августе этого года Департамент конкуренции запретил турфирме Estravel приобрести контрольный пакет в турфирме Wris. По оценке департамента, консолидация предприятий нарушила бы конкурентную ситуацию на рынке, в первую очередь, в силу возникновения на рынке монополии или непропорционального усиления одной из сторон.

Туристическая фирма Estravel Holding планировала приобрести 75 процентов акций турфирмы Wrist.

Wris AS через предприятие Aka Holding принадлежит компании OÜ Aili Kägu, которая приобрела фирму у Holostovi Kinnisvarahaldus Вячеслава Леэдо в октябре прошлого года.

В результате слияния Estravel Group намеревалась получить доступ к более выгодным ценам и условиям закупок на международном рынке благодаря увеличению общего объема покупок туристических услуг.

В свою очередь льготные цены должны были дать возможность успешнее конкурировать с зарубежными турбюро, которые благодаря существенной рыночной доле имеют возможность осуществлять трансграничные закупки, хотя они и не отражаются в публичных данных и государственной статистике.