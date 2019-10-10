Чт, 10.10.2019
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Нарва хочет купить рояль за 125 000 евро

Рояль.

ФОТО: Peeter Kümmel / Sakala

По оценке нарвских властей, городу необходим новый рояль для проведения музыкальных концертов высокого уровня, поскольку имеющийся музыкальный инструмент в концертном зале Geneva больше не соответствует современным требованиям.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов отмечает, что хотя в городе проводятся музыкальные мероприятия общегосударственного и международного уровня, из-за отсутствия качественного рояля некоторые исполнители отказывались выступать в Нарве, передает rus.err.ee.

Кроме того, ректор Эстонской академии музыки и театра Ивар Илья еще в 2009 году высказал мнение, что рояль в Geneva необходимо заменить как не соответствующий современным требованиям. 

По словам мэра Нарвы, стоимость нового рояля составляет около 125 000 евро, и город готов профинансировать эту покупку на одну треть. Недостающую сумму Евграфов просит выделить Министерство культуры.

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