Нарва хочет купить рояль за 125 000 евро

По оценке нарвских властей, городу необходим новый рояль для проведения музыкальных концертов высокого уровня, поскольку имеющийся музыкальный инструмент в концертном зале Geneva больше не соответствует современным требованиям.
Мэр Нарвы Алексей Евграфов отмечает, что хотя в городе проводятся музыкальные мероприятия общегосударственного и международного уровня, из-за отсутствия качественного рояля некоторые исполнители отказывались выступать в Нарве, передает rus.err.ee.
Кроме того, ректор Эстонской академии музыки и театра Ивар Илья еще в 2009 году высказал мнение, что рояль в Geneva необходимо заменить как не соответствующий современным требованиям.
По словам мэра Нарвы, стоимость нового рояля составляет около 125 000 евро, и город готов профинансировать эту покупку на одну треть. Недостающую сумму Евграфов просит выделить Министерство культуры.