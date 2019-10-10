Нарва хочет купить рояль за 125 000 евро

Мэр Нарвы Алексей Евграфов отмечает, что хотя в городе проводятся музыкальные мероприятия общегосударственного и международного уровня, из-за отсутствия качественного рояля некоторые исполнители отказывались выступать в Нарве, передает rus.err.ee.

Кроме того, ректор Эстонской академии музыки и театра Ивар Илья еще в 2009 году высказал мнение, что рояль в Geneva необходимо заменить как не соответствующий современным требованиям.