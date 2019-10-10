Чт, 10.10.2019
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В Австрии рядом с аэропортом произошел взрыв: есть пострадавшие

Австрийские спасатели.

ФОТО: Schroetter/Eibner-Pressefoto / imago images / Eibner Europa

Рядом с аэропортом австрийского города Линц произошел взрыв, сообщает газета Nachrichten.

В результате произошедшего были ранены девять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в больницы Линца и Вены, пишет Новая газета.

Взрыв прогремел на мусороперерабатывающем предприятии приблизительно в 8.00 (7.00 по Таллинну), после него произошло возгорание, уточняет телеканал N-TV. 

На месте произошедшего работают пожарные. Представитель полиции уточнил Nachrichten, что тушение пожара может занять несколько часов. О причинах инцидента в настоящее время не сообщается.

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