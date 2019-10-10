В Австрии рядом с аэропортом произошел взрыв: есть пострадавшие

Energie AG Gebäude beim Flughafen Linz ist explodiert !!#linz #hörsching #bluedanubeairport #explosion #brand #flughafen #flughafenlinz #energieag #brand #oberoesterreich pic.twitter.com/H1aSXN4gyX— Christian Zeintl (@chriszeintl) 10 октября 2019 г.
В результате произошедшего были ранены девять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в больницы Линца и Вены, пишет Новая газета.
Взрыв прогремел на мусороперерабатывающем предприятии приблизительно в 8.00 (7.00 по Таллинну), после него произошло возгорание, уточняет телеканал N-TV.
На месте произошедшего работают пожарные. Представитель полиции уточнил Nachrichten, что тушение пожара может занять несколько часов. О причинах инцидента в настоящее время не сообщается.