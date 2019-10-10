В Австрии рядом с аэропортом произошел взрыв: есть пострадавшие

В результате произошедшего были ранены девять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в больницы Линца и Вены, пишет Новая газета.

Взрыв прогремел на мусороперерабатывающем предприятии приблизительно в 8.00 (7.00 по Таллинну), после него произошло возгорание, уточняет телеканал N-TV.