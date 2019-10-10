Скандал со смертельной бактерией: M.V.Wool отзывает продукцию из продажи

M.V.Wool незамедлительно выполняет предписание, хотя, по словам компании, такое требование и не следует из Закона о пищевой продукции и постановления Европейской комиссии. Предприятие продолжит консультации с департаментом, чтобы обеспечить соответствие законодательству. Для отзыва товара из продажи должно быть доказано превышение предельной нормы содержания листерии в 100 единиц (Lm (КОЕ/г)), чего в данном случае не было.

M.V.Wool отзывает двухсотграммовые упаковки нарезанной малосольной форели.

«Предписание исходит из проб, взятых на предприятии 1 октября, когда одна из пяти проб, взятых в 25 граммах продукта, показала содержание листерии, о чем предприятие также оповестило общественность. Результаты предыдущих проб, взятых независимой аккредитованной лабораторией, содержания листерии не показали, а также ее содержания не показали результаты повторных проб. Несмотря на это, мы обязаны незамедлительно исполнить вынесенное предписание», - сказал председатель совета M.V.Wool Меэлис Ветевоол.

Пробы Ветеринарно-пищевого департамента не определили штамм бактерии листерии и ее содержание в грамме продукта. Разрешенное в ЕС содержание бактерии листерии составляет до 100 единиц (Lm КОЕ/г) – для потребителя оно безопасно. Департамент также взял повторные пробы на предприятиях розничной торговли, которые показали, что продукты абсолютно чисты.

Уже в третий раз в продукте M.V.Wool в B-пробе в лаборатории Ветеринарно-пищевого департамента обнаружена бактерия листерии, хотя в пробах А и С, выполненных в двух других аккредитованных лабораториях, листерия обнаружена не была. До июня этого года таких расхождений не наблюдалось.

Используются следующие виды проб:

A-проба – это проба, которую на заводе M.V.Wool берут при производстве большой партии продукта. На ее основании предприятие имеет право отправлять продукцию в продажу, если в 25 граммах продукта отмечено нулевое содержание листерии.

B-проба – контрольная проба Ветеринарно-пищевого департамента, которую берут в магазинах или на заводе.

C-проба – проба, взятая в той же партии, что и В-проба, которую проверяет другая аккредитованная лаборатория.

1 октября на производстве M.V.Wool были взяты 21 поверхностная проба и 4 пробы сырья. Бактерия листерии обнаружена в них не была. Из трех рыбных продуктов было взято 15 частичных проб, в одной из них в 25 граммах продукта была обнаружена листерия. За последние три месяца на предприятии было взято более 200 поверхностных проб и проб на чистоту, и ни в одной листерии на заводе выявлено не было.

Поскольку листерия повсеместно встречается в природе, рыбные фермы прилагают все усилия с тем, чтобы проверять сырье на наличие такой бактерии. Тем не менее, все же существует вероятность того, что в какой-то отдельной рыбе бактерия может оказаться. Поэтому в отношении сырой рыбной продукции и установлены критерии пищевой безопасности, допускающие содержание листерии не более 100 КОЕ/г.