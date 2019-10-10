Список: не вздумайте отвечать, если вам позвонят с этих номеров

По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, некоторые доверчивые люди сдаются под натиском звонящих как с зарубежных, так и эстонских номеров агрессивных мошенников, которые просят попавшихся на их удочку людей установить на свой компьютер приложение для осуществления удаленного доступа (AnyDesk или TeamViewer), что позволяет злоумышленникам добраться до интернет-банка жертвы, а там остается дело за малым — попросить инвестора ввести необходимые пароли.