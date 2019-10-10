Список: не вздумайте отвечать, если вам позвонят с этих номеров

В последние месяцы жителей Эстонии донимают инвестиционные мошенники, которые обычно действуют по следующей схеме: вам звонит говорящий по-русски человек, предлагающий сделать выгодную инвестицию, а на любые попытки отказаться от его предложения, он продолжает настойчиво предлагать свои услуги, пишет Geenius.
По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, некоторые доверчивые люди сдаются под натиском звонящих как с зарубежных, так и эстонских номеров агрессивных мошенников, которые просят попавшихся на их удочку людей установить на свой компьютер приложение для осуществления удаленного доступа (AnyDesk или TeamViewer), что позволяет злоумышленникам добраться до интернет-банка жертвы, а там остается дело за малым — попросить инвестора ввести необходимые пароли.
Поскольку мошенники также натыкаются на журналистов или их знакомых, удалось составить список некоторых из используемых ими телефонных номеров:
Номера серии +372 698 0665 и до +372 698 0689;
Номера серии +372 696 0669 и до +372 696 0679;
+372 698 0415;
+372 698 0636;
+372 698 0638;
+372 698 0647;
+372 698 0645;
+372 698 0650;
+372 6346357;
+372 6346299;
+39 310 5805143;
+39 320 0121312;
+385 (1) 6236 091;
+385 (21) 230 601;
+371 67 870 027;
+371 66 776 091;
+370 5255 5644;
+336 624 892 97;
+41 416 136 660;
+42 072 786 5519;
+44 207 476 4033;
+44 870 606 0247;
+44 129 181 91;
+48 699 727 829;
+49 110 434 0192;
+49 175 3204647.
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