Пловец Крегор Зирк мощным результатом установил новый рекорд Эстонии

В Индианаполисе на первом этапе соревнования International Swimming League Крегор Зирк установил новый рекорд Эстонии в плавании 400 метров вольным стилем. Новый рекорд составляет 3.44,75, передает Postimees.
Зирк улучшил свой собственный, установленный в 2016 году, рекорд Эстонии более чем на три секунды.
"Полагаю, что мне очень сильно помогли желание хорошо проплыть, помочь своей команде и сильная конкуренция. Я точно не ожидал такого результата, да и до старта об этом даже не думал. Просто сосредоточился на своем выступлении. Мне очень понравилось это новое соревнование, International Swimming League. Оно дает отличное чувство команды, а также позволяет мне и моим тренерам развиваться в таком плотном графике выступлений", - отметил Зирк
На первом этапе International Swimming League команда эстонского пловца Energy Standard заняла первое место. Второй этап Международной лиги плавания пройдет через неделю в Неаполе.