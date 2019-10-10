Пловец Крегор Зирк мощным результатом установил новый рекорд Эстонии

"Полагаю, что мне очень сильно помогли желание хорошо проплыть, помочь своей команде и сильная конкуренция. Я точно не ожидал такого результата, да и до старта об этом даже не думал. Просто сосредоточился на своем выступлении. Мне очень понравилось это новое соревнование, International Swimming League. Оно дает отличное чувство команды, а также позволяет мне и моим тренерам развиваться в таком плотном графике выступлений", - отметил Зирк