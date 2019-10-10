Тюрьма. Снимок иллюстративный. ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную на прошлой неделе в Иране, освободили. Она уже вернулась в Москву. За Юзик, автора книги «Невесты Аллаха», вступились как дипломаты, так и ее коллеги.

Об освобождении Юзик сообщило российское посольство в Тегеране в ночь на четверг.

В результате совместных усилий МИД России и Роспосольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии #Юзик. Рано утром 10 октября рейсом «Аэрофлота» она вылетела из Ирана в Москву #Россия #Иран pic.twitter.com/94PYT4jHLh — Russian Embassy, IRI (@RusEmbIran) 9 октября 2019 г.

Утром бывший муж журналистки Борис Войцеховский сообщил РИА Новости, что она прилетела в московский аэропорт Шереметьево.

«Она точно прилетела. Ее приехала встречать мама, но Юля ей позвонила и сказала, что ее вывели как-то через другой выход и чтобы та ехала домой», - рассказал Войцеховский.

О задержании Юзик в Иране стало известно 4 октября.

Пресс-атташе российского посольства тогда пояснил, что она прилетела в Тегеран 29 сентября по частному приглашению. По прибытию сотрудники пограничной службы аэропорта изъяли у нее паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле, где остановилась.

Бывший муж Юзик говорил, что ее якобы могут обвинить в сотрудничестве с израильскими спецслужбами и ей может грозить 10 лет тюрьмы.

Иранские власти позже заявили, что задержание «связано с нарушениями, связанными с визой, не шпионажем».

Что рассказала Юзик

После возвращения в Москву журналистка продолжает настаивать на том, что ее обвинили в работе на спецслужбы Израиля.

«Мне предъявили сотрудничество с израильскими спецслужбами. Они накручивали. Там, чтобы сделать такое обвинение человеку, достаточно того, что они видели в моем „Фейсбуке“ какие-то контакты, переписки или комментарии людей, которые живут в Израиле», - рассказала она «МБХ медиа».

Юзик рассказала также об условиях содержания: «Я находилась неделю в тюрьме. Моя мама сказала правильно: там действительно был только бетонный пол, мне кинули несколько одеял и все. Правда, меня там кормили. Но я совершенно не знала, где нахожусь. Уже не думала, что когда-то выйду и увижу своих родных, детей. Это очень страшно».

По словам журналистки, у нее не было адвоката. Почему после обвинений в сотрудничестве с Израилем ее отпустили, она не понимает. «Вчера утром мне предъявили новые факты, которые усугубляли мою ситуацию настолько, что я до конца жизни не могла бы выйти. В десять часов вечера или в одиннадцать меня вывезли из тюрьмы и привезли в аэропорт. У меня шок до сих пор», - рассказала Юзик.

Реакция Москвы

В МИД России после сообщений о задержании Юзик был вызван посол Ирана Мехди Санаи. Еще 4 октября он заявил, что журналистку скоро освободят, но она должна была дать пояснения «по ряду возникших к ней вопросов».

Задержание Юзик комментировали в Кремле. «Мы также относимся негативно, считаем неприемлемым задержание российских журналистов, надеемся, что в самое ближайшее время она будет освобождена и российская сторона получит необходимые разъяснения», - говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ее освобождения требовала организация «Репортеры без границ». Накануне в Москве возле посольства Ирана журналисты проводили пикеты в поддержку Юзик.

Азар пикетирует посольство Ирана pic.twitter.com/mND1xsq8X7 — Илья Барабанов (@barabanch) 9 октября 2019 г.

«Невесты Аллаха» и «Бесланский словарь»

Юзик работала корреспондентом газеты «Комсомольская правда» и журнала «Русский Newsweek».

В 2003 году она опубликовала книгу «Невесты Аллаха», которая принесла ей международную известность и была переиздана в девяти странах.

В книге рассказывается о судьбах террористок-смертниц в России. Юзик подробно описывает процесс превращения молодых кавказских женщин в «живые бомбы» и исследует причины этого явления. Фрагменты из книги были опубликованы в «Комсомольской правде».

«Невесты Аллаха» вызвали противоречивую реакцию у критиков и читателей. В 2006 году советник Норвежского Хельсинкского Комитета Оге Боркгревинг опубликовала критический отзыв на книгу, в котором утверждала, что она основана на предвзятой и сомнительной информации.

Позднее Юзик выпустила еще одну книгу - «Бесланский словарь», в которой собраны фрагменты из более сотни бесед автора с бывшими заложниками террористов во время захвата школы в Беслане 1 сентября 2004 года. Предисловие к книге написала белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.

В интервью «Радио Свобода» в 2010 году Юзик предостерегала, что, несмотря на резкое снижение числа терактов в России, запрос на появление женщин-смертниц на Северном Кавказе все еще есть.

«Что с этим делать? Я считаю, что силовой метод за все эти годы доказал, что он не очень действенный. Но и демократия, я считаю, совершенно не подходит для Северного Кавказа, потому что, плохо ли это, хорошо ли, но в Чеченской республике, в отличие от Дагестана и Ингушетии, все-таки порядок и тишина», - рассуждала она.

В 2016 году Юзик баллотировалась в депутаты Госдумы от партии «Парнас» в качестве главы региональной группы по Северному Кавказу.

Юзик неоднократно выступала в СМИ в качестве эксперта по Ирану, писало издание РБК.