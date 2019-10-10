Тонущий "Манчестер Юнайтед" видит спасение в немецком вундеркинде

Немецкий специалист Юлиан Нагельсман может сменить Уле-Гуннера Сульшера на посту главного тренера футболистов "Манчестер Юнайтед", сообщает Р-Спорт.
Pуководство "МЮ" видит в Нагельсмане, который в настоящее время возглавляет немецкий "Лейпциг", главную кандидатуру на замену Сульшеру и уже работает над возможным приглашением 32-летнего специалиста из Германии.
Oтставка Сульшера может произойти уже после 20 октября в случае домашнего поражения "Манчестер Юнайтед" в матче девятого тура чемпионата Англии против "Ливерпуля". В настоящее время "красные дьяволы" идут лишь на 12-м месте в таблице премьер-лиги, имея в активе 9 очков.
Нагельсман начал карьеру главного тренера в 2016 году в "Хоффенхайме", который он тренировал до этого лета, после чего перешел на работу в "Лейпциге".