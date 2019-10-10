Акцент на навыки: экзамен по вождению в Эстонии ждут существенные изменения

Разработанные впервые за последние восемь лет поправки в соответствующее постановление в данный момент находятся на согласовании в Министерстве экономики и должны вступить в силу с 1 февраля 2020 года, передает rus.err.ee.

"Было необходимо изменить основанный на подсчете ошибок подход и перейти к подходу, основанному на компетенции, при котором важно проверить не умение выполнять каждый отдельный элемент, а оценить общую способность безопасно управлять транспортным средством", - пояснил глава экзаменационного отдела департамента Тармо Ванамыйза.