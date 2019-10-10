Акцент на навыки: экзамен по вождению в Эстонии ждут существенные изменения

Департамент шоссейных дорог вносит существенные изменения в организацию экзаменов на получение права управлять транспортным средством, в том числе вводя новый подход, при котором больше не будут пересчитывать совершенные ошибки по отдельности, а начнут оценивать навыки водителя в целом.
Разработанные впервые за последние восемь лет поправки в соответствующее постановление в данный момент находятся на согласовании в Министерстве экономики и должны вступить в силу с 1 февраля 2020 года, передает rus.err.ee.
"Было необходимо изменить основанный на подсчете ошибок подход и перейти к подходу, основанному на компетенции, при котором важно проверить не умение выполнять каждый отдельный элемент, а оценить общую способность безопасно управлять транспортным средством", - пояснил глава экзаменационного отдела департамента Тармо Ванамыйза.
Помимо методики оценки, изменится и проверка обязательных элементов, выполняемых на площадке. Так, при выполнении таких элементов отменяется ограничение на число попыток, и будет проверяться управление автомобилем в целом - три обязательных элемента нужно правильно выполнить за десять минут.