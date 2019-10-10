Дракон наносит удар по США и Трампу: Китай может лишить денег НБА

По информации телеканала CNBC, компании Ctrip.com, Anta Sports, Changhong, Meiling, Dicos, EHi Car Rental, Master Kong, China Mengniu Dairy, Migu Video, WuZun and Xiaoyin Technology уже объявили о паузе в финансировании НБА. Помимо этого, согласно информации Business Insider, китайская государственная телекомпания CCTV, а также медиаплатформа Tencent Sports отказались от показа игр "Хьюстона" - одной из самых популярных команд НБА в Поднебесной.

Китай, как страна с самым большим населением в мире и растущей экономикой, является одним из самых главных рынков НБА. Китайские компании вкладывают огромные суммы денег в развитие Национальной баскетбольной ассоциации, а стоимость бренда NBA China может достигать четырех миллиардов долларов.