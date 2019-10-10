Дракон наносит удар по США и Трампу: Китай может лишить денег НБА

Все китайские партнеры Национальной баскетбольной ассоциации объявили о прекращении или приостановке отношений с лигой из-за скандального твита Генменеджера "Хьюстон Рокетс" Дэрила Мори в поддержку протестов в Гонконге, сообщает Р-Спорт.
По информации телеканала CNBC, компании Ctrip.com, Anta Sports, Changhong, Meiling, Dicos, EHi Car Rental, Master Kong, China Mengniu Dairy, Migu Video, WuZun and Xiaoyin Technology уже объявили о паузе в финансировании НБА. Помимо этого, согласно информации Business Insider, китайская государственная телекомпания CCTV, а также медиаплатформа Tencent Sports отказались от показа игр "Хьюстона" - одной из самых популярных команд НБА в Поднебесной.
Китай, как страна с самым большим населением в мире и растущей экономикой, является одним из самых главных рынков НБА. Китайские компании вкладывают огромные суммы денег в развитие Национальной баскетбольной ассоциации, а стоимость бренда NBA China может достигать четырех миллиардов долларов.
На сегодняшний день только два китайский партнера НБА не объявили о своих намерениях в отношении лиги, однако, эти предприятия являются совместными с США проектами.