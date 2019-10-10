Чт, 10.10.2019
Любые договоры с Россией, особенно в ситуации, когда Россия подчеркивает, что она не является одной из сторон конфликта, просто говорят о том, что российской дипломатии удалось навязать свою волю. Марко Михкельсон

США решили ослабить санкции в отношении Huawei

Huawei.

ФОТО: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Администрация президента США планирует выдать специальные лицензии, по которым американские компании смогут поставлять свои товары Huawei. Делается это для того, чтобы сгладить напряжённость между Штатами и Китаем.

Распространяться лицензии будут лишь на избранные компании и поставлять в их рамках можно будет "нечувствительные товары". Об этом пишет Ferra со сылкой на The New York Times.

Разрешение на лицензии дал сам Трамп на прошлой неделе. Журналисты считают, что данный шаг поможет сгладить отношения между США и Китаем в преддверии очередных торговых переговоров.

Напомним, американское министерство торговли внесло Huawei в черный список, из-за чего местные компании больше не имеют права вести дела с китайским производителем.

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