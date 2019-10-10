Чт, 10.10.2019
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  • Снова проблемы с Ан-12: самолет начал дымиться и сел на брюхо в аэропорту Екатеринбурга (ВИДЕО)

Снова проблемы с Ан-12: самолет начал дымиться и сел на брюхо в аэропорту Екатеринбурга (ВИДЕО)

epaselect epa07894807 A general view of the Antonov An-12 military aircraft that emergency crash-landed in Lviv region, western Ukraine, 04 October 2019. On 04 October 2019 morning, the An-12 transport aircraft had disappeared from radar when approaching Danylo Halytskyi International Airport Lviv at a distance of 13.7 km and was found in 1,5 km distance from runway. According to Ukrainian officials, five people were dead and three injured. EPA- EPA/MYKOLA TYS

ФОТО: MYKOLA TYS / EPA

Военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на брюхо в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, пишет Newsru.com.

При посадке возникло задымление, открытого горения не было. "Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет. Причины происшествия установит специальная комиссия Центрального военного округа. По предварительным данным причиной аварийной посадки стал невыход шасси", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

По данным Telegram-канала Baza, на борту Ан-12 находилось 17 человек - шестеро членов экипажа и 11 пассажиров.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что военный самолет выполнял плановый полет из Челябинской области. По данным "Открытые медиа", транспортник был построен в 1968 году и входит в состав флота Военно-космических сил России.

Аэропорт Кольцово временно закрыт, сообщила пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии".

Напомним, что 4 октября пять человек погибли на Украине в результате аварийной посадки транспортного самолета Ан-12 в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов".

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