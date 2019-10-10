Чт, 10.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Изнасилования и сексуальная эксплуатация детей: педофил «Дядюшка» предстал перед судом

Изнасилования и сексуальная эксплуатация детей: педофил «Дядюшка» предстал перед судом

Насилие. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix / PantherMedia / Luis Louro

В уездном суде Хельсинки началось рассмотрение дела о сексуальных преступлениях против детей в районе Лааясало, передает Yle.

На скамье подсудимых - двое мужчин, для которых прокурор требует тюремного заключения.

Главный фигурант дела 64-летний мужчина, которого дети называли «Дядюшкой» ("Eno"). Ему предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальной эксплуатации детей при отягчающих обстоятельствах, а также в хранении детской порнографии.

Второй подсудимый - мужчина лет тридцати.

Согласно обвинению, преступления совершались в квартире «Дядюшки», который давал подросткам алкоголь и одурманивающие вещества. Жертвами педофила стали в общей сложности 19 человек, большинство из которых являлись несовершеннолетними на момент совершения преступлений.

Ожидается, что суд продлится до конца ноября.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ