Изнасилования и сексуальная эксплуатация детей: педофил «Дядюшка» предстал перед судом

На скамье подсудимых - двое мужчин, для которых прокурор требует тюремного заключения.

Главный фигурант дела 64-летний мужчина, которого дети называли «Дядюшкой» ("Eno"). Ему предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальной эксплуатации детей при отягчающих обстоятельствах, а также в хранении детской порнографии.

Второй подсудимый - мужчина лет тридцати.

Согласно обвинению, преступления совершались в квартире «Дядюшки», который давал подросткам алкоголь и одурманивающие вещества. Жертвами педофила стали в общей сложности 19 человек, большинство из которых являлись несовершеннолетними на момент совершения преступлений.