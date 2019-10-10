Фото: лагуна на юге Мексики окрасилась в ярко-розовый цвет

Специалисты взяли пробы воды и ждут результатов лабораторных анализов. По словам биолога из Морского университета (UMAR) Алехандры Торрес Ариньо, дожди понизили соленость лагуны, чем создали благоприятные условия для бурного размножения микроорганизмов, которые привели к окрашиванию воды в столь необычный цвет, передает NEWSru.

«На первый взгляд, водоем не токсичен, но нужно дождаться результатов тестов», - рассказала она и отметила, что этот эффект не является для лагуны здоровым. Эксперт напомнила, что в 2016 году в Оахаке цианобактерии сделали розовой лагуну Ла-Салина. Но в этот раз причина изменения цвета может быть иной.

С подобным явлением сталкиваются во многих районах Австралии. Так, в феврале 2019 года порозовело соленое озеро Уэстгейт в Мельбурне. Необычный цвет водоема был обусловлен цветением водорослей, которые вырабатывают бета-каротин. Это произошло в сочетании нескольких факторов - высоких температур, большом количестве солнечного света и при отсутствие осадков, что привело к повышению концентрации соли в воде.