Компания Линнамяэ станет крупнейшим представителем Apple в Эстонии

IM Arvutid работают в Эстонии и Латвии под торговой маркой iDeal, а в Финляндии - 1Store, предлагая в качестве крупнейшего посредника Apple на балтийском рынке продукцию и аксессуары Apple, а также оказывая клиентам всестороннюю поддержку.

IM Arvutid принадлежат в Эстонии, Латвии и Финляндии 14 торговых представительств и сервисы по обслуживанию клиентов B2B в пяти городах.

«Конечно, до сих пор ориентированный на частных клиентов iDeal будет эффективно дополнять уже принадлежащий UP Invest OÜ Klaar, который под торговым знаком Valge Klaar зарекомендовал себя посредник товаров Apple на эстонском рынке бизнес-клиентов», - сказал остающийся на должности руководителя IM Arvutid Антти Адур.

По словам члена правления и исполнительного директора UP Invest Свена Нуутманна, Valge Klaar очень хорошо справляется с обслуживанием и ремонтом продукции Apple, а также на рынке бизнес-клиентов, и теперь может донести этот ценный опыт до клиентов iDeali и 1Store.

Нуутманн говорит, что с помощью этого приобретения будет расширена география продажи, обслуживания и ремонта Apple. «Берем уверенное направление в сторону расширения на рынке Балтии и Финляндии, в чем видим большой потенциал», - сказал Нуутманн, отметив, что от объединения двух предприятий выиграют в первую очередь пользователи товаров и услуг Apple.