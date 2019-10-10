Более 5000 эстонцев хотели бы получить в Великобритании статус поселенца

Статистика департамента правительства Великобритании за сентябрь свидетельствует о том, что всего о статусе поселенца ходатайствовало 5300 эстонцев, 1300 заявлений было подано в прошлом месяце, передает rus.err.ee .

Подача заявления не приравнивается к регистрации, и право находиться в стране не дается автоматически, прежде чем будут предоставлены все необходимые документы.

Нет точных данных о том, скольких проживающих в Великобритании эстонцев затронет ограничение на свободу перемещения. По данным эстонского правительства, община может насчитывать 15 000 человек, но некоторые могут просто иметь эстонские корни, быть обладателями гражданств двух стран или уже иметь постоянный вид на жительство.