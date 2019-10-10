Когда же в э-Эстонии регистрационные свидетельства машин перестанут выдавать на бумаге?

Пластик удобен, прежде всего, своей практичностью: его можно сломать, но почти невозможно обтрепать так же быстро, как бумажные документы. Кроме того, встроенные чипы и нанесенные на карточки магнитные ленты являются носителями информации, а значит, не нужно мучиться, внося данные вручную – приложил карточку, и нужная информация открылась.

В редакцию Rus.Postimees обратился читатель Вадим, который по профессии является водителем-дальнобойщиком. Он рассказал, что недавно ездил на Украину и именно там, при прохождении границы, у него в голове возник очень логичный вопрос: «При прохождении границы бедняжка пограничница очень долго вбивала данные в компьютер с техпаспортов грузовика и прицепа. Обратил внимание, что даже у украинских водителей техпаспорт в формате ИД-карты с чипом. Я-то думал, что Эстония ИТ-продвинутая, а техпаспорта - как портянка на бумаге. Почему?»

В данном случае ответить на вопрос почему, не так важно: куда важнее узнать, когда и регистрационные свидетельства автомобилей, называемые в народе техпаспортами, перестанут выдавать на бумажных носителях и появятся карточки? Ответ руководителя отдела регистрации автомобилей Департамента шоссейных дорог Мартти Кангура нас не порадовал: «В течение ближайших трех лет у Департамента шоссейных дорог нет планов менять регистрационные свидетельства».