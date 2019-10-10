Тартуские центристы хотят поменять своих вице-мэров

Поскольку Ранд, Лепайыэ и Муст не собираются сами уходить со своих постов, то, по данным ERR, тартуские центристы попытаются выразить недоверие Ранд и Лепайыэ, Муста же трогать не планируют, пишет rus.err.ee.

При выражении вотума недоверия центристы полагаются на помощь партнеров по коалиции в Тарту - реформистов, хотя ранее мэр города Урмас Клаас (Партия реформ) сказал, что он своим вице-мэрам выражать недоверие не станет, и центристы должны сами найти решения.