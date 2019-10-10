В Tele2 произошел масштабный сбой связи по всей Балтии

«Сегодня около полудня у нас возник сбой в базовой сети 4G, - говорится в сообщении предприятия. – Из-за этого были нарушены услуги мобильной связи по всей Балтии. В Эстонии и Латвии на данный момент работа услуги восстановлена, в Литве по-прежнему наблюдаются перебои».

В Литве в сети 4G до сих пор невозможно звонить. Не работает и мобильный интернет: «Мы работаем над устранением неполадки, и делаем все от нас зависящее, чтобы полностью восстановить связь. Причина возникновения неполадки пока неизвестна».