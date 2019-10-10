Чт, 10.10.2019
К инновационным и экологичным решениям, вероятно, приведет не стояние на улице и угрозы, а как повсюду в мире – прежде всего, деньги и прибыль. Маарья Вайно

В Tele2 произошел масштабный сбой связи по всей Балтии

Tele2

ФОТО: Tairo Lutter

Мобильный оператор Tele2 сообщил о масштабном сбое в базовой сети 4G, охвативший все страны Балтии.

«Сегодня около полудня у нас возник сбой в базовой сети 4G, - говорится в сообщении предприятия. – Из-за этого были нарушены услуги мобильной связи по всей Балтии. В Эстонии и Латвии на данный момент работа услуги восстановлена, в Литве по-прежнему наблюдаются перебои».

В Литве в сети 4G до сих пор невозможно звонить. Не работает и мобильный интернет: «Мы работаем над устранением неполадки, и делаем все от нас зависящее, чтобы полностью восстановить связь. Причина возникновения неполадки пока неизвестна».

Tele2 приносит клиентам извинения за доставленные неудобства.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ