Убирай или плати штраф до 400 евро: жителей Таллинна призывают к порядку с помощью новых знаков

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги пояснил, что уборка за своим любимцем элементарная вещь. «К сожалению, среди нас все еще много тех, кому необходимо напоминать об их обязанностях. Понятно, что ни один знак не способен сразу решить проблему, но надеемся, что это даст толчок к изменению ситуации», - сказал старейшина.

Ханимяги добавил, что особенно неприглядная ситуация весной, когда тает снег. Тут и там из-под снега появляются оставленные за зиму кучи. «Установленные перед наступлением зимы знаки призваны напомнить, что рано или поздно снег растает и покрытые снегом кучки станут предметом созерцания для окружающих. Надеемся, что установленные знаки напомнят хозяевам собак, об их обязанности убирать за своим питомцем, а зимой и весной на улицах станет гораздо чище», - добавил старейшина.