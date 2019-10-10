Запаситесь терпением: на пересечение эстонско-российской границы уйдет больше времени

Об этом BNS сообщил в четверг пресс-секретарь Департамента шоссейных дорог, отметив, что на время ремонтных работ мост останется открытым, однако попеременно движение на нем будет перекрываться на одной, а затем на другой полосе движения.

Первый этап работ, когда для ремонта закроется одна полоса движения по мосту, запланирован с 14 по 18 октября, второй этап, когда пройдет фрезеровка асфальта и укладка нового на другой полосе — с 21 по 25 октября.

С конца октября до конца декабря будет отремонтирована смычка моста с левым берегом, на нарвской стороне, а также построена дополнительная опорная стена. На время работ движение будет направлено в объезд ремонтируемого участка.

Ремонтно-строительные работы на мосту Дружбы в Нарве продолжатся 2,5 месяца, проведет их фирма AS Tref Nord и их общая стоимость составит 355 000 евро.