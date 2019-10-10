Тынис Мельдер: мы не ломаем пенсионную систему, а предлагаем людям свободу выбора

От пенсионной реформы выиграют прежде всего те, кто присоединен ко второй пенсионной ступени, сказал председатель парламентской комиссии по социальным делам Тынис Мельдер на прошедшем сегодня в парламенте обсуждении будущего пенсий и благополучия пожилых людей.
Благодаря тем, кто все эти годы делал отчисления во вторую пенсионную ступень, банки получали неплохой доход, административные расходы пенсионных фондов оставались высокими, а их производительность – напротив, низкой. Председатель парламентской комиссии по социальным делам Тынис Мельдер отметил, что поскольку рыночное регулирование практически отсутствовало, то затраты на управление пенсионными фондами оставались высокими, а доходность была невероятно низкой.
«Показательны также и нападки банков на инициаторов пенсионной реформы по поводу того, что государство намерено взимать налог с получаемых доходов. Да, так принято - государство берет налог с доходов людей, однако эти средства вкладываются, к примеру, в здравоохранение или социальную сферу. Государство не забирает эти деньги себе, как это делают банки, используя средства на покрытие административных расходов пенсионных фондов. Представители банков умалчивают о том, что в течение 17 лет только административные расходы составили десятки, если не сотни миллионов евро», - сказал Медьдер.
Он добавил, что банки уже приступили к сокращению административных расходов, а также обещали прибыль от инвестиций больше прежней. Также Мельдер отметил, что люди смогут забрать свои пенсионные накопления, если они сочтут, что сами способны инвестировать лучше.
«Если управляющие пенсионными фондами на самом деле полагают, что 770 000 тысяч жителей Эстонии не в состоянии самостоятельно распоряжаться своими накоплениями, то тут необходимо еще раз пояснить: мы не ломаем пенсионную систему – мы предлагаем людям свободу выбора. И мы делаем это потому, что мы доверяем нашим людям», - подчеркнул Мельдер.