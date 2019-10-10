История 40-летней студентки из Таллинна: давно хотела пойти учиться, но появилась семья

Аннели рассказывает, что она всегда хотела учиться, но жизнь внесла свои коррективы – семья и дети требовали внимания. Но по прошествии 27 лет она взяла себя в руки, и сегодня учеба стала ее стилем жизни.

«Рукоделием как хобби я занималась всю жизнь, но работа до этого была связана с торговлей», - рассказывает она. - Я всегда говорила, что мечтать нужно широко и выполнять работу, которая приносит радость! Это также стало причиной, почему я в сорок лет пошла учиться, и почему выбрала именно рукоделие».

Решение Аннели было основательно продумано, и она одновременно предприняла несколько шагов. Летом при поддержке Кассы по безработице она прошла курсы по предпринимательству, и сейчас она учиться в Курессаареском училище по специальности текстильное рукоделие.

Конечно, учиться не так просто. «Поскольку я учусь на Сааремаа, а семья живет в Таллинне, мне приходится разрываться себя между двумя городами. Это тоже непросто, и на семью не остается много времени. Несмотря на сложные времена, я очень довольна, что сделала этот шаг и пошла учиться», - говорит Аннели и подбадривает других: «Я очень довольна училищем и лучше узнала себя. Советую всем вкладывать в себя и исполнять свои мечты – независимо от возраста!»