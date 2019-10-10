Галерея: Урмас Рейтельманн утвержден в состав делегации ПАСЕ

По словам председателя комиссии по иностранным делам Энна Ээсмаа (Центристская партия), по кандидатуре Рейтельманна было проведено голосование: «С небольшим преимуществом победили те, кто поддержал кандидатуру Рейтельманна».

Сам Ээсмаа проголосовал за Рейтельманна, так как считает, что ему нужно дать новую возможность. «Он заверил меня, что будет придерживаться внешнеполитического курса Эстонии», - сказал Ээсмаа.