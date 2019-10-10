Галерея: Урмас Рейтельманн утвержден в состав делегации ПАСЕ

Как сообщает Rus.ERR, комиссия по иностранным делам Рийгикогу решила, что депутат от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Урмас Рейтельманн может стать членом эстонской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
По словам председателя комиссии по иностранным делам Энна Ээсмаа (Центристская партия), по кандидатуре Рейтельманна было проведено голосование: «С небольшим преимуществом победили те, кто поддержал кандидатуру Рейтельманна».
Сам Ээсмаа проголосовал за Рейтельманна, так как считает, что ему нужно дать новую возможность. «Он заверил меня, что будет придерживаться внешнеполитического курса Эстонии», - сказал Ээсмаа.
Также комиссия, уже без голосования, путем консенсуса решила, что замещающим членом делегации ПАСЕ станет Вилья Тоомаст (Партия реформ).