Проведение в Таллинне отборочного тура «Золотого бокюза» обойдется в 1,5 млн евро

«Событие такого высокого уровня снова дает нам возможность познакомить весь мир с Эстонией», - сказал премьер-министр Юри Ратас. Он выразил надежду, что гости откроют много интересного для себя в эстонской кухне и кулинарной культуре и не ограничатся в этом вопросе только Таллинном. «Я благодарю всех высококлассных специалистов с эстонскими корнями, которые находят возможности сделать свою родину частью своего успеха», – добавил премьер-министр.

«Эстония известна в мире кулинарного туризма, и у нас имеется потенциал как для приема гастрономических туристов, так и для организации мероприятий из области гастрономической культуры. Однако все это требует тесного сотрудничества частного сектора, целенаправленных действий и хороших организаторских способностей», – сказала министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго и добавила, что правительство, конечно, может предложить определенную финансовую поддержку, а центр развития туризма – рекламировать Эстонию как туристическое направление, однако они не могут взять на себя организаторские обязанности и сопутствующий риск.

Финал конкурса Bocuse d'Or состоится в Лионе в 2021 году, а региональный европейский отборочный тур пройдет в Эстонии в 2020 году. Бюджет для организации предварительного тура в Таллинне составляет около полутора миллионов евро.