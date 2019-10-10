Чт, 10.10.2019
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  • Проведение в Таллинне отборочного тура «Золотого бокюза» обойдется в 1,5 млн евро

Проведение в Таллинне отборочного тура «Золотого бокюза» обойдется в 1,5 млн евро

Победителем 2019 года стал датчанин Кеннет Тофт-Хансен. На втором месте оказался шеф-повар из Швеции Себастьян Гибранд, а на третьем норвежец Кристиан Андре Петтерсен.

ФОТО: Laurent Cipriani / AP

Правительство в четверг решило выделить Министерству экономики и коммуникаций 775 000 евро из резервного фонда на организацию в Таллинне европейского отборочного тура мирового конкурса поварского искусства "Золотой Бокюз" (Bocuse d'Or). Право на организацию отборочного тура Эстония получила в январе этого года. 

«Событие такого высокого уровня снова дает нам возможность познакомить весь мир с Эстонией», - сказал премьер-министр Юри Ратас. Он выразил надежду, что гости откроют много интересного для себя в эстонской кухне и кулинарной культуре и не ограничатся в этом вопросе только Таллинном. «Я благодарю всех высококлассных специалистов с эстонскими корнями, которые находят возможности сделать свою родину частью своего успеха», – добавил премьер-министр.

«Эстония известна в мире кулинарного туризма, и у нас имеется потенциал как для приема гастрономических туристов, так и для организации мероприятий из области гастрономической культуры. Однако все это требует тесного сотрудничества частного сектора, целенаправленных действий и хороших организаторских способностей», – сказала министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго и добавила, что правительство, конечно, может предложить определенную финансовую поддержку, а центр развития туризма – рекламировать Эстонию как туристическое направление, однако они не могут взять на себя организаторские обязанности и сопутствующий риск.

Финал конкурса Bocuse d'Or состоится в Лионе в 2021 году, а региональный европейский отборочный тур пройдет в Эстонии в 2020 году. Бюджет для организации предварительного тура в Таллинне составляет около полутора миллионов евро.

Мероприятием аналогичного масштаба в мире ралли, например, можно считать Rally Estonia, государственный взнос в проведение которого также составляет менее половины от общей стоимости мероприятия, а за остальное финансирование отвечает организатор.

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