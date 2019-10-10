Плохая карма? В торговом центре T1 закрылся еще один ресторан

Руководитель бургерной Waksal Ekspress Айво Йохансона подтвердил, что ресторан закрыл свои двери в прошлый понедельник, но причину он не пожелал оглашать. В конце сентября Postimees писал, что работавший в T1 ресторан Väike Gruusia закрылся и ходатайствовал в суде о признании себя банкротом. Владелец ресторана тогда одной из причин назвал нехватку посетителей.

На вопрос, может ли за закрытием бургерной стоять отсутствие посетителей, Йохансон ответил, что не хочет уточнять. «Возможно, наша концепция просто не подходит для торгового центра или конкуренция слишком большая», - сказал он.

Согласно данным Krediidiinfo, у созданного в ноябре 2017 года Waksal Ekspress OÜ налоговая задолженность составляет 59 878 евро. Предприятие не представило экономический отчет за прошлый год.