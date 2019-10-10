Аэропорт компенсирует потери пассажирам, опоздавшим на рейс по его вине

До обеда четверга аэропорт получил 22 заявления от пассажиров, которые 8 октября опоздали на рейс, заявил представитель международного аэропорта "Рига" Эдгар Вилцанс.

Он указал, что 8 октября возникла особо напряженная ситуация в контроле безопасности аэропорта, так как несколько работников смены болели.

"Очереди на контроль есть весь летний период, однако на этой неделе они были особенно длинными", - пояснил Вилцанс, указав, что аэропорт извиняется перед всеми пассажирами за доставленные неудобства.

Если пассажир попал в ситуацию, когда, несмотря на своевременное прибытие, по вине аэропорта он опоздал на свой рейс, для требования компенсации прямых убытков нужно заполнить форму заявки претензии, которую можно найти как на сайте аэропорта, так и в информационном центре терминала. Аэропорт рассмотрит претензию каждого пассажира индивидуально и оценит конкретные обстоятельства ситуации.

Быстро растущее число пассажиров требует вовлечения больших ресурсов аэропорта и эффективных решения в организации потока пассажиров. В то же время аэропорт осознает нынешние возможности терминала и его пропускную способность, которые значительно ограничивают возможные решения, сказал Вилцанс.

"Мы с ответственностью относимся к удобству и нуждам пассажиров, в то же самое время решаем вопрос о нагрузке работников. Новый терминал - в стадии проектирования, однако нужно найти решения в нынешних условиях", - признала председатель правления аэропорта Илона Лице.

По словам Вилцанса, в данный момент у аэропорта есть два решения. Первое - продолжать информировать пассажиров о том, что им нужно прибывать минимум за два часа до рейса и своевременно и правильно готовиться к процедуре контроля.

Второе решение - поднимать мотивацию работников, которая позволит эффективнее и оперативнее производить процедуры контроля безопасности, сохраняя при этом высокие требования безопасности, указали в аэропорту.