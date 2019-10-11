Война всех против всех?

Вот очень покоробило в данном контексте слово «персонал», к которому так и просится определение «обслуживающий». По тону дамы, которую хотелось озадачить третьим классическим русским вопросом «а ты кто такая?», это явно и предполагалось. Но учитель – не персонал и не обслуга. Учитель – это недосягаемый идеал, существо из иного мира. Не верите? Судите сами.

Учитель должен отлично знать свой предмет, уметь находить к каждому (!) индивидуальный подход, являться хорошим педагогом и психологом, всегда быть объективным, проявлять настойчивость и терпение, иметь ровный характер и приятную внешность, а помимо этого – еще и одеваться со вкусом (внешность и одежда – из пожеланий к учителям, которые когда-то собирала наша газета). При этом приветствуются еще и тактичность, эмпатия, чувство юмора, умение общаться и способность прийти на помощь в любое время суток. Ну и еще всякое по мелочи, типа искренней и неизбывной любви к чужим детям.

Вы таких не то что учителей, а людей в жизни много видели? Несомненно, они существуют, но вряд ли все работают в школе.

Теперь посмотрим, что должен ученик любого класса. Внимательно слушать на уроках, исправно готовить домашние задания и вести себя более-менее прилично: необходимый минимум – не мешать на уроках, не бить других детей и не хамить учителям. Всё. Что должны обеспечить родители? Ровно это самое в своем ребенке плюс его опрятный вид и снабжение всем необходимым для обучения. Тоже всё.

Других у нас нет

И вот тем детям, которые учатся в меру своих способностей и соблюдают хотя бы видимость дисциплины, в школе редко приходится плакать по вине учителей. Которые, разумеется, не святые и вообще очень разные. Как и дети. Как и их родители. Учителя должны? Да, должны. Но не только они. И если ребенок не делает уроки добровольно, это задача родителей сделать так, чтобы уроки были сделаны, а когда они не сделаны, не возмущаться двойками. И если ребенок посылает учителей матом, это вина родителей, которые так хорошо его воспитали.

А если учитель действительно не прав, то задача родителей – донести это сначала до его сведения (в случае, если не поможет, – до сведения администрации) в максимально корректной форме. А задача администрации – разрулить эту ситуацию к взаимному удовольствию, «не дожидаясь перитонитов», и вообще обеспечить в школе нормальную и доброжелательную рабочую атмосферу.

Я хочу сказать, что в случае каких-то проблем в школе надо разговаривать и договариваться, надо стараться поставить себя на место другого, а не сваливать вину на кого-то. Если у ребенка плохие оценки – это далеко не всегда вина учителей. Если у него конфликты – это далеко не всегда вина окружающих. А если у него какие-то особенности и сложности характера, то надо стараться с этим работать с детства, поскольку в реальном взрослом мире никто не будет искать к нему индивидуальный подход.

Родителям и учителям нельзя находиться в конфронтации: у нас нет других учителей и нет других учеников. Надо уметь приспосабливаться, подстраиваться. Всем. В противном случае в пылу наших баталий мы выплеснем вместе с взаимными претензиями и детей: паны дерутся – у холопов чубы трещат...