Война всех против всех?

Учебный год начали, День учителя отпраздновали, обсудили и осудили насилие в школе, обругали подростков и за них же заступились, заклеймили и пожалели учителей и родителей… Но страсти не утихают, копья ломаются, и всем уже как-то не до образования. Потому что у всех обиды и претензии.
От споров накаляются СМИ, трясутся социальные сети и содрогаются стены. Извечные русские проклятые вопросы – кто виноват? и что делать? – утратили национальность. У всех претензии – друг к другу, к стану противника, к соратникам, к государству. Политики обещают, психологи разъясняют, полиция сообщает, и все вместе разводят руками.
Как не учить учителя
Я думала, что в прошлом мнении по поводу противостояния учителей и родителей уже сказала всё. Считаю, что я имею право судить, потому что побывала во всех шкурах – и ученицы, и учительницы, и «родительницы». Десять лет в школе и пять лет в университете (за себя), 17 лет в школе и вузе и еще 12 лет в школе (за тех парней и еще за одного парня). Я очень боялась, что когда мой ребенок пойдет в школу, я буду туда бегать учить учителей: я-то знаю, как надо преподавать, а им откуда знать? Сдержалась.
Это был высший пилотаж сдержанности: я не лезла с поучениями даже к молодым учителям. Потому что хорошо помнила в роли молодого специалиста себя. Боже, что я творила, как я отжигала! И тем более не поучала зрелых: потому что тоже помнила, как опять кто-то (многие) что-то (ничего) не выучил, к седьмому уроку у тебя уже не ворочается язык, а впереди дополнительные занятия, педсовет, проверка тетрадей, родительское собрание и подготовка к следующему дню – до глубокой ночи.
Я знаю, что не всегда была доброй, чуткой и справедливой. Не всегда улыбалась детишкам. Повышала голос и шипела. Не всегда говорила приятные вещи родителям. Уверена, не все были от меня в восторге – да я и сама не была от себя в восторге. Но знала, что моя работа – научить, и делала ее как умела. Судя по результатам, это часто удавалось, но порой – ценой моих нервов и чужих обид. Можно было по-другому: я целый день глажу детишек по головам, ставлю только пятерки и мне абсолютно пофиг, кто что не усвоил, кто что не услышал или забыл. Зато мир, дружба и жвачка.
Учитель – не персонал и не обслуга. Учитель – это недосягаемый идеал, существо из иного мира.
Прислуга для кого?
Сегодня меня в соцсетях задело: некая дама под неким постом о насилии в школе отметила, что и некоторые учителя ведут себя не лучшим образом и дети потом аж даже иногда плачут. Это не дословно, поскольку автор поста комментарии быстренько удалил, но другой комментарий (той же дамы, в ответ на чье-то возражение, что если учителей лишить еще каких-то полномочий, хорошо не будет) я скопировать успела: «Директор говорит классному руководителю, разбирайтесь сами с предметником. Замкнутый круг. Так что надо начать с персонала, а потом уже за детей».
Вот очень покоробило в данном контексте слово «персонал», к которому так и просится определение «обслуживающий». По тону дамы, которую хотелось озадачить третьим классическим русским вопросом «а ты кто такая?», это явно и предполагалось. Но учитель – не персонал и не обслуга. Учитель – это недосягаемый идеал, существо из иного мира. Не верите? Судите сами.
Учитель должен отлично знать свой предмет, уметь находить к каждому (!) индивидуальный подход, являться хорошим педагогом и психологом, всегда быть объективным, проявлять настойчивость и терпение, иметь ровный характер и приятную внешность, а помимо этого – еще и одеваться со вкусом (внешность и одежда – из пожеланий к учителям, которые когда-то собирала наша газета). При этом приветствуются еще и тактичность, эмпатия, чувство юмора, умение общаться и способность прийти на помощь в любое время суток. Ну и еще всякое по мелочи, типа искренней и неизбывной любви к чужим детям.
Вы таких не то что учителей, а людей в жизни много видели? Несомненно, они существуют, но вряд ли все работают в школе.
Теперь посмотрим, что должен ученик любого класса. Внимательно слушать на уроках, исправно готовить домашние задания и вести себя более-менее прилично: необходимый минимум – не мешать на уроках, не бить других детей и не хамить учителям. Всё. Что должны обеспечить родители? Ровно это самое в своем ребенке плюс его опрятный вид и снабжение всем необходимым для обучения. Тоже всё.
Других у нас нет
И вот тем детям, которые учатся в меру своих способностей и соблюдают хотя бы видимость дисциплины, в школе редко приходится плакать по вине учителей. Которые, разумеется, не святые и вообще очень разные. Как и дети. Как и их родители. Учителя должны? Да, должны. Но не только они. И если ребенок не делает уроки добровольно, это задача родителей сделать так, чтобы уроки были сделаны, а когда они не сделаны, не возмущаться двойками. И если ребенок посылает учителей матом, это вина родителей, которые так хорошо его воспитали.
А если учитель действительно не прав, то задача родителей – донести это сначала до его сведения (в случае, если не поможет, – до сведения администрации) в максимально корректной форме. А задача администрации – разрулить эту ситуацию к взаимному удовольствию, «не дожидаясь перитонитов», и вообще обеспечить в школе нормальную и доброжелательную рабочую атмосферу.
Я хочу сказать, что в случае каких-то проблем в школе надо разговаривать и договариваться, надо стараться поставить себя на место другого, а не сваливать вину на кого-то. Если у ребенка плохие оценки – это далеко не всегда вина учителей. Если у него конфликты – это далеко не всегда вина окружающих. А если у него какие-то особенности и сложности характера, то надо стараться с этим работать с детства, поскольку в реальном взрослом мире никто не будет искать к нему индивидуальный подход.
Родителям и учителям нельзя находиться в конфронтации: у нас нет других учителей и нет других учеников. Надо уметь приспосабливаться, подстраиваться. Всем. В противном случае в пылу наших баталий мы выплеснем вместе с взаимными претензиями и детей: паны дерутся – у холопов чубы трещат...
А в заключение я хочу, пусть с опозданием, но искренне поблагодарить всех родителей моих бывших учеников. Действительно, всех. Потому что они меня понимали, мне помогали, многое прощали и никогда не ходили жаловаться – ни в администрацию, ни в СМИ, ни в ООН.