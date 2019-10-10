Чт, 10.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ

Прибывшая из России лодка причалила к берегу Эстонии

Фото иллюстративное.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Мужчина на зарегистрированной в России лодке переплыл реку Нарва и причалил к берегу Эстонии.

В среду утром лодочный патруль кордона Васкнарва сообщил о случае незаконного пересечения контрольной линии, сообщает Идаская префектура.

Зарегистрированная в России надувная моторная лодка, на борту которой был один человек, передвигалась из России в Эстонию. Нарушителем оказался мужчина 1949 года рождения.

В тот же день на реке Нарва была обнаружена лодка, которая нарушило предписание погранрежима. В лодке был мужчина 1949 года рождения.

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