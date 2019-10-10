Прибывшая из России лодка причалила к берегу Эстонии

Зарегистрированная в России надувная моторная лодка, на борту которой был один человек, передвигалась из России в Эстонию. Нарушителем оказался мужчина 1949 года рождения.

В тот же день на реке Нарва была обнаружена лодка, которая нарушило предписание погранрежима. В лодке был мужчина 1949 года рождения.