Чт, 10.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Более 5000 эстонцев подали заявления, чтобы остаться в Великобритании после Брекзита

Более 5000 эстонцев подали заявления, чтобы остаться в Великобритании после Брекзита

Suurbritannia lipp lehvib Londonis.

ФОТО: GLYN KIRK / AFP

Свыше 5000 граждан Эстонии подали ходатайство о разрешении остаться в Великобритании после ее выхода из Европейского союза, пишет Rus.ERR.

Департамент Правительства Великобритании каждый месяц публикует данные о том, сколько граждан стран ЕС подали заявления о получении статуса поселенца, позволяющего находиться в стране легально.

Статистика департамента за сентябрь свидетельствует о том, что всего о таком статусе ходатайствовало 5300 эстонцев, 1300 заявлений было подано в прошлом месяце.

Подача заявления не приравнивается к регистрации, и право находиться в стране не дается автоматически до того, как предоставлены все необходимые документы.

Нет точных данных о том, скольких проживающих в Великобритании эстонцев затронет ограничение на свободу перемещения. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ