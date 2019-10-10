Более 5000 эстонцев подали заявления, чтобы остаться в Великобритании после Брекзита

Свыше 5000 граждан Эстонии подали ходатайство о разрешении остаться в Великобритании после ее выхода из Европейского союза, пишет Rus.ERR.
Департамент Правительства Великобритании каждый месяц публикует данные о том, сколько граждан стран ЕС подали заявления о получении статуса поселенца, позволяющего находиться в стране легально.
Статистика департамента за сентябрь свидетельствует о том, что всего о таком статусе ходатайствовало 5300 эстонцев, 1300 заявлений было подано в прошлом месяце.
Подача заявления не приравнивается к регистрации, и право находиться в стране не дается автоматически до того, как предоставлены все необходимые документы.
Нет точных данных о том, скольких проживающих в Великобритании эстонцев затронет ограничение на свободу перемещения.