Более 5000 эстонцев подали заявления, чтобы остаться в Великобритании после Брекзита

Департамент Правительства Великобритании каждый месяц публикует данные о том, сколько граждан стран ЕС подали заявления о получении статуса поселенца, позволяющего находиться в стране легально.

Статистика департамента за сентябрь свидетельствует о том, что всего о таком статусе ходатайствовало 5300 эстонцев, 1300 заявлений было подано в прошлом месяце.

Подача заявления не приравнивается к регистрации, и право находиться в стране не дается автоматически до того, как предоставлены все необходимые документы.