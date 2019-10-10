Безработным из Силламяэ предлагают работать в других городах или переучиваться

Лучшие шансы - у квалифицированных работников

Как сообщила руководитель ида-вируского отдела Кассы по безработице Аннеки Теелахк, в Ида-Вирумаа больше всего требуются квалифицированные рабочие.

“Хорошо то, что и на учет приходит больше всего рабочих специалистов. У нас промышленный регион, у нас этих людей довольно много, - рассказала она. - У нас не особенно ищут людей, которые делали бы простую работу, всё-таки работодатели хотят рабочих-специалистов, специалистов, инженеров и так далее. Конечно, есть и другие предприятия - немножко туристических фирм, немножко обслуживающих клиентов предприятий, но большинство - производственные предприятия.

В уездной Кассе по безработице на сегодняшний день есть 760 вакансий. При этом, на учете стоят 5600 человек, ищущих работу.

“Но эта цифра всё время разная, - говорит Аннеки Теелахк. - Примерно 200 человек приходят каждую неделю, столько же или немного больше идут на работу. Средний срок, в течение которого человек находится на учете - 122 дня. Это много. Радостно, что у нас 1390 человек стояли на учете только месяц, после чего нашли работу. Конечно, есть и длительные безработные, с которыми нужно долго работать”.

Работодатели есть в других регионах

Среди предприятий, которые искали на ярмарке работников, значительную часть составляли не местные фирмы. Так, на работу силламяэсцев пришлагало таллиннской автобусное предприятие Tallinna Linnatranspordi AS.

“У нас уже работают люди из других городов. И уже даже приезжали водители из России, - рассказал представляющий это предприятие Хейго Кырге. - У нас очень гибкая система трудового режима и немножко повыше зарплата, чем в других местах, поэтому мы можем искать работников и в других местах. У нас постоянно открываются новые линии, Таллинн развивается, поэтому водителей не хватает”.

Представители стекольного завода из Рапламаа приехали искать работников в Силламяэ ФОТО: Николай Андреев

Виктор из Ярваканди (в Рапламаа), представляющий на ярмарке завод по производству стеклотары, на вопрос, почему он ищет работников так далеко от завода удивляется:

“Почему далеко? В наш век - это ерунда, недалеко”.

По его словам, на заводе в Ярваканди уже много иногородних работников, которые снимают жилье у местных жителей.

“Завод работает, и работников хватает, но местных жителей уже нет столько, чтобы обеспечить нужды завода. Поэтому работают люди из других регионов”, - рассказал Виктор.

Работать хотят не все

Наверное, около половины фирм и организаций, которые участвовали в ярмарке труда в Силламяэ, искали не работников. Они предлагали различное обучение или полезный досуг, в том числе для молодежи.

Так, Вера Егорова из силламяэского молодежного центра ESN, рассказывала о программе Noorte Tugila, которая пытается занять какой-то полезной деятельностью молодых людей, которые не учатся, не работают и даже не ищут работу, а просто живут с родителями.

Таких людей, по словам Веры в Эстонии много - в рамках программы Noorte Tugila молодежные работники нашли около 400 человек по всей республике, но в реальности их, видимо, гораздо больше.

“Приятно видеть, что люди начинают работать или учится, - говорит Вера Егорова, - программа показывает хорошие результаты”.

Сначала нужно переучиваться

Жительница Силламяэ Мария работы для себя на ярмарке не нашла.

“Возраст сказывается, - считает она. - Все требуют знание языка, компьютера… Нужно переучиваться. Очень хорошо, что информации много. Мы взяли буклеты, может быть, что-то и найдем. Но сейчас новые технологии, новые требования - очень много знать надо. А людям в возрасте это трудно”.

По словам Марии, многие свободные рабочие места расположены не в Силламяэ.

“Силламяэ - маленький город, и на “бирже труда” нам предлагают работать в Нарве или в Йыхви, - рассказала Мария. - Больше всего народ требуется в магазины. Последнее время настроили нам много-много магазинов”.