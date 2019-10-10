Пропал 73-летний мужчина, его жизнь может быть в опасности

Мужчина ушел из пансионата сегодня около 16:00. У него есть проблемы со здоровьем, поэтому он может попасть в беду. Ранее Калью уже уходил из домов призрения и пансионатов в неизвестном направлении, но его находили и возвращали обратно.

Калью среднего роста, худого телосложения, у него седые волосы и борода. На нем темно-синяя ветровка, серые джинсы и, скорее всего, черная шапка.

Сейчас полиция проверяет окрестности пансионата с помощью служебных собак. Также задействован дрон.