Чт, 10.10.2019
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Пропал 73-летний мужчина, его жизнь может быть в опасности

Politsei palub abi 73-aastase Kalju leidmiseks.

ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках ушедшего из пансионата в волости Валга 73-летнего Калью. 

Мужчина ушел из пансионата сегодня около 16:00. У него есть проблемы со здоровьем, поэтому он может попасть в беду. Ранее Калью уже уходил из домов призрения и пансионатов в неизвестном направлении, но его находили и возвращали обратно. 

Калью среднего роста, худого телосложения, у него седые волосы и борода. На нем темно-синяя ветровка, серые джинсы и, скорее всего, черная шапка.

Сейчас полиция проверяет окрестности пансионата с помощью служебных собак. Также задействован дрон.

Если у вас есть информация о возможном местоположении мужчины с фото, пожалуйста, сообщите полиции по номеру 112.

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