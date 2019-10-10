Департамент объясняет, почему M.V.Wool должна отозвать рыбу из продажи, хотя фирма не согласна

В четверг утром эстонское рыбоперерабатывающее предприятие M.V.Wool получило от ветеринарно-продовольственного департамента предписание отозвать из торговой розничной сети свою продукцию — двухсотграммовые пачки нарезанной малосоленой форели (гравлакс).

При этом предприятие утверждает, что для отзыва продукции должно быть доказано превышение максимального допустимого содержания листерий (100 единиц), что, по его словам, доказано не было.

Калда пояснил BNS, что, согласно постановлению о микробиологии, если предприятие хочет использовать в качестве критерия для представленной на рынок в течение срока годности продукции до 100 единиц (cfu/g), предварительно следует провести соответствующие испытания.

«Данное предприятие не делало этого в соответствии с требованиями, а в таком случае на предприятие распространяется условие, что в продукции не должно быть Listeria monocytogenes. Если данный микроорганизм обнаружен, продукцию следует отозвать», - сказал Калда.

Таким образом, M.V.Wool следует проверять каждую партию на содержание листерий, пока продукция не вышла из-под непосредственного контроля производителя. При позитивных результатах партию не разрешается высылать с предприятия.

Калда отметил, что анализ взятых в M.V.Wool проб показал, что в одной подпробе нарезанной малосоленой форели содержится бактерия Listeria monocytogenes. В отношении предприятия действует критерий постановления ЕС, который не предусматривает в случае надзора определения численного содержания бактерий.

«Продукт, который передают потребителю, должен быть безопасным. Поскольку выявленный на предприятии штамм Listeria monocytogenes ST1247 является возбудителем вспышек заболеваний, экологически реизистентен и крайне патогенен, то, с учетом риска, присутствие Listeria monocytogenes в продукции M.V.Wool не разрешено», - подчеркнул Калда.

Он добавил, что дальнейшие действия VTA будут зависеть от выявленных обстоятельств и опасности, которую они представляют для потребителя. Департамент учитывает все варианты снижения рисков и при необходимости будет применять различные меры. При этом VTA руководствует постановлением Европейского парламента и Совета Европы номер 882/2004 и статьей 54.

Первый скандал вокруг предприятия разразился весной, когда ветеринарно-пищевой департамент Дании обвинил продукцию M.V.Wool в начавшейся три года назад вспышке листериоза. В конце сентября разразился новый скандал, когда СМИ сообщили, что в прошлом году в Эстонии листериозом заболели 28 человек, из которых семеро скончались. У шестерых заболевших и двоих скончавшихся выявили штамм 1247.