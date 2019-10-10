В гражданских Boeing 737 NG нашли опасный дефект: по всему миру более 7000 лайнеров

К 9 октября массовую проверку только в США успели пройти 686 самолетов из 1900. В 36 из прошедших проверку обнаружили данный дефект, сообщает USA Today. В России инспекции лайнеров только начались, уточняет Meduza.

Издание пишет, что деталь, называемая из-за формы "огуречной вилкой", отвечает за контроль нагрузок крутящего момента и аэродинамических сил, которые воздействуют на крепление крыла. Срок жизни детали рассчитан на более 90 тысяч взлетов и посадок самолета, но дефект обнаружили на заводе Boeing в Сиэтле в ходе инспекции самолета, на счету которого около 35 тысяч взлетов и посадок.

В России Boeing 737 NG эксплуатируют «Аэрофлот» (47 самолетов), «Россия» (16 судов), S7 (21 самолет), «Победа» (30 самолетов), Utair (10 судов), Azur Air (четыре самолета) и другие перевозчики, писал «Коммерсант» начале октября.