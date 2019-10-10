В гражданских Boeing 737 NG нашли опасный дефект: по всему миру более 7000 лайнеров
Компания Boeing выявила серьезный дефект у самолетов Boeing 737 Next Generation. Производитель нашел в каждом двадцатом лайнере трещины в детали pickle fork («огуречная вилка»), которая отвечает за надежность крепления крыла к фюзеляжу, сообщает Leehamnews.
К 9 октября массовую проверку только в США успели пройти 686 самолетов из 1900. В 36 из прошедших проверку обнаружили данный дефект, сообщает USA Today. В России инспекции лайнеров только начались, уточняет Meduza.
Издание пишет, что деталь, называемая из-за формы "огуречной вилкой", отвечает за контроль нагрузок крутящего момента и аэродинамических сил, которые воздействуют на крепление крыла. Срок жизни детали рассчитан на более 90 тысяч взлетов и посадок самолета, но дефект обнаружили на заводе Boeing в Сиэтле в ходе инспекции самолета, на счету которого около 35 тысяч взлетов и посадок.
Boeing’s 737 in another pickle, Part 2 https://t.co/beKJmUMLZ4 pic.twitter.com/fvNg78PKal— Scott Hamilton (@LeehamNews) 8 октября 2019 г.
В России Boeing 737 NG эксплуатируют «Аэрофлот» (47 самолетов), «Россия» (16 судов), S7 (21 самолет), «Победа» (30 самолетов), Utair (10 судов), Azur Air (четыре самолета) и другие перевозчики, писал «Коммерсант» начале октября.
Boeing произвел более семи тысяч лайнеров 737 NG. Next Generation — третье поколение Boeing 737, предшественник Boeing 737 MAX, эксплуатация которого во всем мире была остановлена из-за двух авиакатастроф. Виной была программа под названием MCAS, которая должна была препятствовать превышению угла атаки, но в итоге отправила два разбившихся самолета вниз. При этом многие пилоты даже не были осведомлены о ее существовании и не могли контролировать ее работу.