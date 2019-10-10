IT и логистика: в Таллинне открылся филиал невероятно крупной международной компании

Linde создало в Эстонии новое подразделение – Linde Engineering Tallinn. На первом этапе эстонские специалисты будут оказывать поддержку глобальным процессам управления IT и сети поставок Linde Engineering.

При поиске места для нового инженерного бюро в поле зрения Linde была вся Европа. В конечном итоге выбор был сделан в пользу Эстонии.

Сейчас в эстонском филиале Linde Engineering работают 17 человек, из которых примерно половина — IT-специалисты, а остальные логистики. К концу года предполагается увеличить количество специалистов на предприятии до 30 человек. По словам руководителя таллиннского отделения Анти Лайва, сейчас филиал находится в фазе быстрого роста, они по-прежнему ждут к себе новых IT-специалистов и специалистов-логистиков.

«Начиная с нового года, добавится новое, требующее сильных инженерно-технических знаний направление деятельности, связанное с мониторингом поставщиков. На горизонте просматриваются еще множество других сфер деятельности, в которых эстонские специалисты смогли бы присоединиться к деятельности Linde», - добавил Лайв.

«Мы увидели здесь великолепное знание сферы IT и логистики, очень высокий общий уровень образования и настоящее пионерство в вопросах цифровизации общества»,- сказал на открытии старший вице-президент Linde Engineering по глобальной реализации Тильман Вайде.