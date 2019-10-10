IT и логистика: в Таллинне открылся филиал невероятно крупной международной компании
Предприятие промышленных газов и промышленных технологий Linde открыло в Таллинне свой эстонский филиал.
Linde создало в Эстонии новое подразделение – Linde Engineering Tallinn. На первом этапе эстонские специалисты будут оказывать поддержку глобальным процессам управления IT и сети поставок Linde Engineering.
При поиске места для нового инженерного бюро в поле зрения Linde была вся Европа. В конечном итоге выбор был сделан в пользу Эстонии.
Сейчас в эстонском филиале Linde Engineering работают 17 человек, из которых примерно половина — IT-специалисты, а остальные логистики. К концу года предполагается увеличить количество специалистов на предприятии до 30 человек. По словам руководителя таллиннского отделения Анти Лайва, сейчас филиал находится в фазе быстрого роста, они по-прежнему ждут к себе новых IT-специалистов и специалистов-логистиков.
«Начиная с нового года, добавится новое, требующее сильных инженерно-технических знаний направление деятельности, связанное с мониторингом поставщиков. На горизонте просматриваются еще множество других сфер деятельности, в которых эстонские специалисты смогли бы присоединиться к деятельности Linde», - добавил Лайв.
«Мы увидели здесь великолепное знание сферы IT и логистики, очень высокий общий уровень образования и настоящее пионерство в вопросах цифровизации общества»,- сказал на открытии старший вице-президент Linde Engineering по глобальной реализации Тильман Вайде.
Оборот предприятия за 2018 год составил 24 млрд евро. На предприятиях группы по всему миру работает примерно 80 000 человек, предприятие обслуживает клиентов более чем в 100 странах мира.