Считаем деньги партий: кто сколько и от кого получил пожертвований и дотаций

Партия реформ

В третьем квартале Партии реформ поступило 1060 евро членских взносов, сообщается в представленном комиссии по надзору за финансированием партий отчете.

За квартал партии поступило 35 558 евро пожертвований. Дотации от государства составили 447 134 евро, а выручка от продажи имущества партии составила 52 евро.

Самые крупные пожертвования совершили Майт Мерилоо (10 000 евро) и Урмас Паэт (7142 евро).

Всего Партии реформ за квартал поступило 483 803 евро.

Центристская партия

В третьем квартале Центристской партии поступило 4551 евро, членских взносов, сообщается в представленном комиссии по надзору за финансированием партий отчете.

Пожертвований партии в третьем квартале поступило на сумму 153 185 евро. Самое крупное пожертвование сделал бизнесмен и совладелец Apollo Ивар Венделин, от которого партия получила 100 000 евро.

В третьем квартале партия получила 341 926 евро дотации от государства.

Всего Центристской партии в третьем квартале поступило 499 662 евро.

EKRE

В третьем квартале EKRE поступило 1138 евро членских взносов, сообщается в представленном комиссии по надзору за финансированием партий отчете.

Денежных пожертвований партии за квартал поступило в общей сложности 34 138 евро. В первом квартале EKRE поступило 96 643 евро пожертвований, а во втором квартале 6140 евро.

Государственных дотаций EKRE поступило на сумму 249 869 евро, а выручка от продажи имущества партии составила 2913 евро.

Всего за третий квартал EKRE поступило 288 058 евро. Самое крупное одноразовое пожертвование партии поступило от Энделя Эйна, который пожертвовал EKRE 1000 евро.

Ряд членов EKRE в течение квартала несколько раз жертвовал партии деньги. Например, Пауль Пуустусмаа за четыре раза в общей сложности пожертвовал EKRE 2000 евро, Яак Валге пожертвовал за четыре раза в общей сложности 1550 евро, а Мартин Хельме за три раза пожертвовал в общей сложности 1500 евро.

"Отечество"

Партии "Отечество" (Isamaa) в третьем квартале этого года поступило в виде пожертвований, членских взносов и дотаций от государства около 185 000 евро.

В третьем квартале "Отечеству" поступило 7243 евро членских взносов, сообщается в представленном комиссии по надзору за финансированием партий отчете.

Денежных пожертвований партии за квартал поступило в общей сложности 19 000 евро. Более половины этой суммы — 10 000 евро — пожертвовал Каспар Кокк.

Государственных дотаций "Отечеству" поступило 157 812 евро, а выручка от продажи имущества партии составила два евро.