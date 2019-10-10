Чт, 10.10.2019
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  • Полиция ищет очевидцев аварии в Таллинне: автомобиль покинул место ДТП

Полиция ищет очевидцев аварии в Таллинне: автомобиль покинул место ДТП

Полиция.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Сегодня, 10 октября, в 14.50 Центр тревоги получил сообщение о ДТП в Таллинне вблизи железнодорожного переезда Хийу.

По предварительным данным автобус городских линий поворачивал с Пярну-маантеэ в направлении улицы Раудтеэ, когда появился другой автомобиль. Чтобы избежать столкновения автобус съехал с дороги и врезался в дорожное ограждение. Никто не пострадал. Однако автомобиль, который спровоцировал неожиданный маневр и причинение имущественного ущерба, покинул место ДТП.

Полиция просит всех очевидцев ДТП позвонить по телефону 612 3000 (Пн-Пт 8.00-19.00) или послать письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

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