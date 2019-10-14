Кылварт: мы начинаем подтачивать ценностный стержень

Политик согласился с адвокатом Леонидом Оловянишниковым в том, что из-за социальной распущенности и «толерантных» законов размывается мораль, вследствие чего почитания женщины больше не существует. Тема обсуждалась в контексте насилия в семье.

«Что касается морального стержня современного общества, то я во многом согласен с Леонидом Оловянишниковым», – отметил Кылварт.

Я против определенных процессов, которые происходят в европейском обществе, когда смазываются гендерные роли. Это не помогает решению проблемы насилия в семье.

По его оценке, четкое понимание мужской роли имеет важное значение: «Мужчина должен понимать, что проявление насилия против слабого – это не проявление силы и мускулинности. Это проявление слабости».

«Думаю, что принимаемые законы – это, скорее, следствие», – сказал Кылварт.

Общество должно признать, что оно действительно уходит от тех моральных устоев, которые держали его на протяжении столетий.

«Идеального общества никогда не было в истории человечества. Просто есть ценностный стержень, который никогда не давал человечеству скатываться в пропасть до конца, даже если общество было на краю. Мы сейчас начинаем этот стержень подтачивать», – констатировал политик.

Кылварт не согласился с адвокатом Оловянишниковым в том, что насилие в семье – это признак нашего времени: «Происходящее приобрело актуальность не в последние 10-30 лет. Просто это явление сейчас стало более открытым».

Тот период, когда нам казалось, что моральные устои, провозглашенные на лозунгах, соответствуют тому, что происходит в семье, был латентным.

«Не исключено, что тогда насилия было еще больше, потому что моральные устои общества это оправдывали. Не говоря уже о том, что жаловаться на насилие в семье было не принято на партсобрании», – напомнил политик.