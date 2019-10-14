Пн, 14.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ

Адвокат: из-за социальной распущенности размывается мораль

Адвокат Леонид Оловянишников уверен, что количество случаев семейного насилия будет расти: "Вследствие социальной распущенности уважения к женщине больше нет!".

ФОТО: Пеэтер Ланговитс

«В современном обществе отсутствует уважение к женщине. Мушкетеров и культа поклонения даме больше нет», – заявил в ток-шоу «Своя правда» на канале ETV+ известный адвокат Леонид Оловянишников.

Выпуск, получивший название «Доколе?», был посвящен горькой правде об отношениях с мужьями-тиранами. По статистике, 13% от общего числа преступлений связаны с насилием в семье.

Оловянишников убежден, что количество случаев насилия будет расти. По его словам, удивляться тут нечему.

Дело в том, что сейчас во многих странах, в том числе в Европе и России, существует явление социальной распущенности. Вследствие этого размывается мораль. 

Оловянишников посетовал, что в современном обществе отсутствует уважение к женщине.

Вы помните, какие были мушкетеры? Прежде всего – почитание дамы! У нас это перестало существовать вообще.

«И это связано с двумя причинами: с заигрыванием с сексуальными меньшинствами и попытками оправдывать педофилию в Европе», – пришел к выводу эксперт. Адвокат также пояснил, что предлагаемые в Эстонии разные меры, которыми может воспользоваться женщина, если насилие происходит, не способствуют решению проблемы. 

Все эти методы (обращение в приют, полицию и т.д.) работают только на уровне скорой помощи, что, увы, не решает проблемы.

Запрет на приближение к женщине (наложенный судом запрет приближаться к другому лицу) работает, по его словам, с переменным успехом. Адвокат подтвердил, что подобные запреты нередко нарушаются, что проконтролировать их соблюдение сложно, поэтому приходится опять обращаться в полицию и т.д. «Это ситуация с постоянным развитием», – отметил он.

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