Адвокат: из-за социальной распущенности размывается мораль

Выпуск, получивший название «Доколе?», был посвящен горькой правде об отношениях с мужьями-тиранами. По статистике, 13% от общего числа преступлений связаны с насилием в семье.

Оловянишников убежден, что количество случаев насилия будет расти. По его словам, удивляться тут нечему.

Дело в том, что сейчас во многих странах, в том числе в Европе и России, существует явление социальной распущенности. Вследствие этого размывается мораль.

Оловянишников посетовал, что в современном обществе отсутствует уважение к женщине.

Вы помните, какие были мушкетеры? Прежде всего – почитание дамы! У нас это перестало существовать вообще.

«И это связано с двумя причинами: с заигрыванием с сексуальными меньшинствами и попытками оправдывать педофилию в Европе», – пришел к выводу эксперт. Адвокат также пояснил, что предлагаемые в Эстонии разные меры, которыми может воспользоваться женщина, если насилие происходит, не способствуют решению проблемы.

Все эти методы (обращение в приют, полицию и т.д.) работают только на уровне скорой помощи, что, увы, не решает проблемы.