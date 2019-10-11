Более двух миллионов евро: в Эстонии страховщиков попытались обмануть на рекордную сумму

По словам менеджера Союза страховых обществ Эстонии по предотвращению ущерба Юлли Рейметс, недобросовестные лица стараются получить все более крупные страховые возмещения, но эффективное сотрудничество полицейских и страховых следователей позволяет раскрывать все больше случаев мошенничества.

«Значительно меньше происходит случаев постановочного и преднамеренного мошенничества, что раньше было наиболее распространенным видом обмана страховщиков. Если мошенников разоблачили в инсценировке страхового случая, то в будущем подобных попыток больше не будет. Например, в период экономического спада растет число поджогов домов, что является одной из разновидностей постановочного страхового мошенничества», - отметила Юлли Рейметс.

В прошлом году попытки выманить у страховщиков более 3000 евро составили 30 процентов от общего количества случаев страхового мошенничества. Еще 30 процентов составили незаконные требования возмещения ущерба в размере 1000-3000 евро и 40 процентов – до 1000 евро.

Больше всего случаев мошенничества было связано со страхованием транспортных средств и дорожным страхованием, за ними следовали жилищное страхование и страхование путешествий. Чаще всего, т.е. более чем в четверти случаев люди пытались утаить отсутствие страхового покрытия. Чуть больше, чем в одном случае из пяти ситуация страхового ущерба была постановочной и вызвана преднамеренно. В одном из каждых пяти случаев страхового мошенничества сумма ущерба была осознанно завышена.

Менеджер Seesam Kindlustus по страхованию путешествий Йонатан Йыкс поясняет, что страховое мошенничество нередко является попыткой скрыть свое бездействие. «Некто купил авиабилет полгода назад, но договор страхования путешествия заключили только в тот день, когда человек побывал у врача и узнал о заболевании. Заключение страхового договора после проявления ущерба – мошенничество», - подчеркнул Йонатан Йыкс.

44 процента прошлогодних случаев страхового мошенничества было связано с дорожно-транспортными происшествиями, семь процентов – с кражами и несчастными случаями с водой, пять процентов – с актами вандализма, четыре процента – с ухудшением здоровья. Около трети суммарного объема незаконных требований возмещения ущерба было связано с пожарами, еще треть – с дорожно-транспортными происшествиями.

Менеджер Swedbank по дорожному и каско-страхованию Эйво Кисанд согласен с тем, что попытки страхового мошенничества, связанные с транспортными средствами, – одни из наиболее распространенных. «Встречаются случаи повреждения ветрового стекла раньше, чем была оформлена страховка, случаи преднамеренно нанесенного серьезного ущерба и попытки слить воедино старые и новые повреждения», - рассказал Эйво Кисанд.

Результатом обнаружения страхового мошенничества обычно является отказ в возмещении ущерба. В двух из каждых трех обнаруженных в прошлом году случаев страхового мошенничества страхователи не получили возмещения. Участие в страховом мошенничестве может привести к заведению уголовного дела.