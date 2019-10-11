Пт, 11.10.2019
Любые договоры с Россией, особенно в ситуации, когда Россия подчеркивает, что она не является одной из сторон конфликта, просто говорят о том, что российской дипломатии удалось навязать свою волю. Марко Михкельсон

Президент УЕФА: Европа без России – это не Европа

Президент УЕФА Александер Чеферин.

ФОТО: ARIS MESSINIS/AFP

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о влиянии ЧМ-2018 на отношение к России.

«Уверен, что Россия завоевала сердца футбольных фанатов со всего мира во время чемпионата мира 2018 года.

После чемпионата мира Россия стала еще более открытой страной, страной, которая готова к организации соревнований на высочайшем уровне.

И изменилось восприятие России в мире после этого турнира. Не хочу обидеть коллег из других федераций, но только футбол способен на такое.

В следующем году мы приедем в Россию с чемпионатом Европы, потом на финал Лиги чемпионов. Причина проста, почему мы это делаем.

Мы верим в Россию, в вашу страсть к спорту, к футболу, верим в готовность России проводить большие турниры и в ваш потенциал к развитию футбола.

Европа – это не Европа без России», – сказал Чеферин на форуме «Россия – спортивная держава».

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