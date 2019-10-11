Из Эстонии выслали более 40 промышлявших проституцией гражданок Украины и России

"В этом году в Эстонии было более 40 случаев, когда женщины из третьих стран оказывали здесь платные интимные услуги, тем самым злоупотребляя шенгенской визой или условиями безвизового режима. В связи с этим им было предписано покинуть Эстонию", - сказал ведущий следователь криминального бюро Пыхьяской префектуры Ардо Ранне.

По его словам, высланные женщины были в основном приезжими из России и Украины.