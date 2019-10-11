Пт, 11.10.2019
Эстонцы - люди не горячие. Я уже выступал однажды в Тарту. Ни одного вопроса. За весь вечер три улыбки и то, возможно, у дедушки был тик такой. Слава Сэ
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  • Из Эстонии выслали более 40 промышлявших проституцией гражданок Украины и России

Из Эстонии выслали более 40 промышлявших проституцией гражданок Украины и России

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Бордель. Иллюстративное фото.

ФОТО: AXEL SCHMIDT/AFP

С начала текущего года из Эстонии выслано более 40 человек за занятие проституцией, подтвердили порталу ERR.ee в Департаменте полиции и погранохраны, отметив, что Эстония к настоящему времени достигла уровня благосостояния, который делает ее привлекательной для проституток из третьих стран, передает rus.err.ee.

"В этом году в Эстонии было более 40 случаев, когда женщины из третьих стран оказывали здесь платные интимные услуги, тем самым злоупотребляя шенгенской визой или условиями безвизового режима. В связи с этим им было предписано покинуть Эстонию", - сказал ведущий следователь криминального бюро Пыхьяской префектуры Ардо Ранне.

По его словам, высланные женщины были в основном приезжими из России и Украины.

В ответ на уточняющий вопрос о том, в чем именно в таком случае заключается нарушение шенгенских правил, в пресс-службе департамента пояснили, что если реальная цель посещения иностранцем Эстонии не соответствует заявленной, то Закон об иностранцах позволяет досрочно аннулировать его визу или действие в его отношение безвизового режима.

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