По шесть заправок в Таллинне и Тарту торгуют «синим дизелем»

В двух крупнейших городах Эстонии есть по шесть автозаправочных станций, на которых можно приобрести предназначенное для использования в сельском хозяйстве дизельное топливо с пониженной ставкой акциза.
"В Таллинне [топливо со спецмаркировкой] продается на шести АЗС, и с февраля по сентябрь на них было продано 404 500 литров такого топлива. В Тарту на шести заправках за тот же период продали 223 600 литров. При покупке отмечено в соответствии с законом, что это топливо используется в сельском хозяйстве", - подтвердила глава отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента Райли Роозимаа, передает rus.err.ee.
По словам главы Сельскохозяйственно-торговой палаты Роомета Сырмуса, остается непонятным, почему в крупных городах нужно торговать топливом, предназначенным для фермеров: "Для пресечения злоупотреблений надо начать с самого простого - создать регистр лиц, имеющих право на покупку такого топлива, чтобы его могли покупать только те, кто занимается сельским хозяйством".