По шесть заправок в Таллинне и Тарту торгуют «синим дизелем»

"В Таллинне [топливо со спецмаркировкой] продается на шести АЗС, и с февраля по сентябрь на них было продано 404 500 литров такого топлива. В Тарту на шести заправках за тот же период продали 223 600 литров. При покупке отмечено в соответствии с законом, что это топливо используется в сельском хозяйстве", - подтвердила глава отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента Райли Роозимаа, передает rus.err.ee.