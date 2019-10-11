Пт, 11.10.2019
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Иранские болельщицы посетили матч мужской сборной впервые после Исламской революции

Болельщицы сборной Ирана на матче против Камбоджи

ФОТО: Ahmad Halabisaz / ZUMAPRESS.com

Сборная Ирана разгромно победила команду Камбоджи (14:0) в рамках квалификации чемпионата мира-2022, сообщает Sports.ru.

Встречу мужской национальной команды смогли посетить иранские болельщицы.

B Иране женщинам было запрещено посещать мужские спортивные соревнования после Исламской революции 1979 года.

Ранее сообщалось, что выделенная им квота в 3500 билетов на этот матч была распродана меньше чем за час.

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун сделал хет-трик в матче. 24-летний форвард вышел в старте и отметился голами на 11-й, 35-й и 44-й минутах.

Сборная Ирана забила по семь голов в каждом из таймов.

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