Иранские болельщицы посетили матч мужской сборной впервые после Исламской революции

Встречу мужской национальной команды смогли посетить иранские болельщицы.

B Иране женщинам было запрещено посещать мужские спортивные соревнования после Исламской революции 1979 года.

Ранее сообщалось, что выделенная им квота в 3500 билетов на этот матч была распродана меньше чем за час.

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун сделал хет-трик в матче. 24-летний форвард вышел в старте и отметился голами на 11-й, 35-й и 44-й минутах.