Россияне блеснули в матчах регулярного первенства НХЛ

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров набрал четыре очка (2+2) в гостевом матче против "Торонто". Кучеров помог открыть счет в матче, снабдив передачей Брэйдена Пойнта. Пойнту Кучеров ассистировал и во втором периоде. Также россиянин провел вторую и седьмую шайбы своей команды, доведя личный счет в этом сезоне до шести очков (3+3) в четырех встречах. "Тампа", проигрывая по ходу матча 2:1 смогла переломить ход встречи, победив с разгромным счетом 7:3. Кроме Кучерова в матче отличились упомянутый выше Пойнт (2+1), Стивен Стэмкос (1+3). Еще один россиянин, Михаил Сергачев, отметился голевым пасом.

Дубль Александра Овечкина не спас "Вашингтон" в матче с "Нэшвиллом" (5:6). В обоих случаях россиянин забил своим любимым способом – броском в касание из левого круга вбрасывания. Овечкин прервал 3-матчевую безголевую серию. Всего в 5 играх сезона на его счету 4 (3+1) очка. Форвард «Кэпиталс» Евгений Кузнецов отметился сегодня голевым пасом Овечкину. Кузнецов набрал очки (1+1) во второй игре подряд после 3-матчевой дисквалификации за употребление кокаина. Результативной передачей отметился и защитник "столичных" Дмитрий Орлов.

Четвертый матч подряд проиграл "Нью-Джерси". На сей раз "Дьяволы" уступили 3:4 "Эдмонтону". В составе "Нью-Джерси" голов отметился Никита Гусев. Еще один Никита, Зайцев, набрал первое очко за "Оттаву" в матче против "Сент-Луиса" (4:6). В этом матче в составе "Сенаторов" забил первый гол в НХЛ Виталий Абрамов, ставший третьей звездой матча. Первым голом за "Оттаву" отметился и Артем Анисимов, которому ассистировал пару дней назад перешедший в клуб из столицы Канады Владислав Наместников. У "Блюз" результативной передачей отметился Иван Барбашев.

Результаты остальных матчей:

Монреаль – Детройт – 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Питтсбург – Анахайм – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Виннипег – Миннесота – 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)

Чикаго – Сан-Хосе – 4:5 (2:2, 2:2, 0:1)

Даллас – Калгари – 2:3 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Колорадо – Бостон – 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)